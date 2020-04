Cardio Plein air propose un Défi santé

(CA) - Le dimanche 3 mai, de 10 h 15 à 11 h, Cardio Plein air souhaite faire bouger la population à l’unisson en présentant son Défi santé sur sa page Facebook. Danielle Danault, fondatrice de Cardio Plein Air et porte-parole du Défi Santé, et Cindy Otis souhaitent ainsi faire bouger le Québec à l’unisson.

En ce temps de confinement, le Rendez-vous Actif qui clôture les 30 jours du Défi Santé sera présenté en direct sur la page Facebook du Défi Santé. Toute la population pourra participer à ce grand rassemblement virtuel.

Lors de cet événement, Cardio Plein Air offrira gratuitement à toute la population québécoise un entraînement de 45 minutes accessible à tous, peu importe leur âge et condition physique.

«Nous présenterons différents niveaux d’intensité afin que l’expérience soit motivante et agréable pour chacun», explique Danielle Danault avant d’ajouter que depuis le 20 mars, Cardio Plein Air a offert au grand public des vidéos d’entraînement du jour soit sur sa page Facebook Cardio Plein Air ou sur le blogue de son site web. Certaines vidéos ont atteint jusqu’à 312 000 personnes.

«Je suis très touchée de la grande participation des citoyens à nos vidéos en ligne. Grâce à eux, nous avons réussi à garder notre concept vivant dans le quotidien des gens», de dire Danielle Danault.

Énergie Cardio aussi

Claire Tremblay et Eveline Canape, respectivement présidente et vice-présidente d’Énergie Cardio ont aussi mis à leur disposition de leurs clients une plateforme d’entrainement virtuel, dont le lancement n’était prévu qu’en septembre, dans le cadre des célébrations de leur 35e anniversaire.

Cette plateforme de cours en groupe sur demande permettra à tous de faire un entrainement dans le confort de leur salon, et ce, gratuitement pour toute la période de confinement.

Les amateurs de conditionnement physique de tous les niveaux n’ont qu’à cliquer sur https://videosurdemande.ca/energiecardio/ pour accéder à une variété de cours et d’entrainements classés comme suit : musculation, cardio, relaxation, danse, 30 minutes, 45 minutes, pour n’en citer que quelques-uns.

En plus de son contenu habituel, Énergie Cardio offre sur sa page Facebook principale des vidéos d’entrainements variés, des capsules d’Isabelle Huot traitant de nutrition, des trucs et des conseils, et beaucoup d’autre contenu fort intéressant.

De plus, les franchisés et leurs équipes ont aussi mis la main à la pâte afin d’offrir gratuitement des entrainements à leur clientèle sur leur page Facebook respective.

Parallèlement à ces actions, Énergie Cardio prépare activement la reprise progressive de ses activités normales en élaborant un plan de prévention en lien à la COVID-19 conformément aux recommandations des instances sanitaires gouvernementales. «Nous ne savons pas à quel moment nous pourrons rouvrir nos portes, mais lorsque ce sera le cas, nous nous serons dotés d’un plan précis pour protéger la santé de nos employés et de nos membres !», a conclu Claire Tremblay.