Bruce Richardson est prêt

Entraîneur-chef de l’Armada de Blainville-Boisbriand pour une 3e saison, Bruce Richardson attendait avec impatience le feu vert de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pour reprendre ses activités sur glace. C’est finalement le 2 octobre que débutera la saison.

«On a passé les six derniers mois à se préparer. On était prêts ! On s’ajustait lorsque la Ligue nous donnait de l’information, mais on attendait juste l’appel», a dit coach Richardson, joint par téléphone entre deux entraînements.

Depuis le 30 août que les joueurs sont se retour dans l’environnement de l’équipe, «en mode évaluation». Et les choses doivent se faire vite. La première semaine a été consacrée au camp d’entraînement auquel 34 joueurs avaient été invités, au lieu des 60 habituels.

«L’intensité était au rendez-vous dès la première journée ! Nous avons dû raccourcir notre liste et n’inviter que les gars que nous pensions qui avaient la chance de faire l’équipe. Il y a des choix du dernier repêchage que nous n’avons malheureusement pas pu inviter» raconte Bruce Richardson qui, une semaine plus tard, connaissait déjà l’identité des 25 joueurs qui demeureraient avec la formation.

«On a mis en place l’ADN de l’Armada, dit-il. Il faut que ce soit difficile de jouer contre nous. Les joueurs doivent savoir ce que c’est de jouer pour notre organisation. Et là, on est en mode préparation pour le début de la saison, soit de travailler notre système de jeu.»

Respecter le protocole

En quatre parties préparatoires depuis le début du camp, l’Armada a une fiche d’une victoire et trois défaites. Avec seulement deux autres parties hors-concours à disputer, Bruce Richardson est confiant de trouver une façon de gagner.

«J’ai les gars pour aller à la guerre. Certains ont des tire-pois présentement, mais je vais m’arranger pour qu’ils aient des mitraillettes. C’est ma responsabilité en tant que coach de les éduquer, de faire en sorte qu’ils embarquent dans le bateau !».

À ce chapitre, Bruce Richardson pourra compter sur l’aide de son capitaine, Luke Henman, vétéran de quatre saisons à Blainville-Boisbriand.

«Sur la glace, c’est la même game ! Il faut compter des buts et gagner, mais à l’extérieur, c’est autre chose. Il faut s’assurer que les joueurs respectent le protocole afin de pouvoir continuer à jouer. Nous sommes privilégiés d’être la seule ligue au Canada à pouvoir chausser les patins».

L’Armada entamera sa saison le 2 octobre à Sherbrooke, face au Phoenix. C’est cette même formation qui sera au Centre d’Excellence Sports Rousseau, le 4 octobre à 15 heures, pour le match d’ouverture de la flotte laurentienne.

Rappelons qu’au terme de la saison 2019-2020, écourtée en raison de la pandémie, l’Armada occupait le 2e rang de sa division avec 68 points (32-27-2-2).