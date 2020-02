Bourses des Canadiens de Montréal: Des récompenses pour François-James, Mathis et Antonin

Geoff Molson, président et chef de la direction des Canadiens de Montréal, a procédé au Centre Bell avant le match de la semaine dernière opposant les Canadiens de Montréal aux Coyotes de l’Arizona, à la remise de 28 bourses de 1 500 $ aux étudiants-athlètes québécois, âgés de 15 à 18 ans, les plus prometteurs en hockey. Parmi les boursiers, nous retrouvons François-James Buteau (Blainville), Mathis Cloutier (Boisbriand) et Antonin Verreault (Mirabel).

Le Club de hockey Canadien a aussi annoncé le renouvellement et la bonification de son partenariat avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) afin de soutenir la relève en hockey masculin et féminin. Le Programme de bourses des Canadiens de Montréal, fondé en 2008, sera donc reconduit pour trois années supplémentaires. C’est un montant de 180 000 $ qui sera investi, à raison de 60 000 $ par année, pour la poursuite du programme jusqu’en 2023.

François-James Buteau

Ce jeune homme de 15 ans est défenseur pour le Phénix du Collège Esther-Blondin. Il a participé aux Jeux du Québec avec la région de Lanaudière en 2019 et il a joué avec les Conquérants des Basses-Laurentides bantam AAA de la LHEQ en 2018-2019.

Il étudie en 4e secondaire au programme sport-études du Collège Esther-Blondin et a maintenu une moyenne académique de 91 % à la première étape. François-James compte étudier en médecine et, dans un scénario idéal, être médecin pour une équipe de la Ligue nationale de hockey. Celui qui est aussi attiré par la radiologie désire être repêché en première ou deuxième ronde dans la LHJMQ et y jouer dès la saison prochaine. Sinon, il aimerait étudier et jouer pour une université américaine ou canadienne.

Mathis Cloutier

Âgé de 17 ans, il est attaquant pour les Vikings de Saint-Eustache avec 16 buts et 26 passes après 32 matchs. Meilleur passeur et deuxième meilleur pointeur au Challenge CCM 2019, il a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles. Repêché au 60e rang par les Foreurs de Val-d’Or de la LHJMQ en 2019, il a joué 11 matchs avec eux cette saison, récoltant 3 passes.

Mathis étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse et a maintenu une moyenne académique de 84 % à la première étape. Bon communicateur, les affaires et le marketing l’intéressent. La LHJMQ est son prochain but, la Ligue nationale son objectif ultime.

Antonin Verreault

Attaquant de 15 ans pour les Vikings de Saint-Eustache. Il affiche 14 buts et 25 passes après 31 matchs à sa première saison. Médaillé de bronze avec l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2020, meilleur pointeur du tournoi avec 3 buts et 2 passes. Ilest classé parmi les 10 meilleurs espoirs au prochain repêchage de la LHJMQ.

Antonin étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse et a maintenu une moyenne académique de 80 % à la première étape. Il aimerait travailler dans le monde du hockey une fois sa carrière sportive terminée. D’ici là, il souhaite être repêché par une formation de la LHJMQ en juin prochain. Le scénario idéal pour lui est d’évoluer un jour dans la Ligue nationale.