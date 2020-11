Bois de Belle-Rivière: Des activités familiales pour la saison hivernale

Il n’est pas nécessaire d’aller bien loin afin de dénicher des activités extérieures à faire avec les membres de sa maisonnée, une fois l’arrivée des temps plus froids et de la neige. Malgré la situation que l’on vit tous, il sera loisible de profiter, au cours de l’hiver, d’une programmation saisonnière au Parc régional éducatif du Bois de Belle-Rivière, à Mirabel.

Un sentier de glace en forêt fait partie des activités à réaliser seul ou avec les membres de sa bulle familiale. D’une longueur de 2,5 km, il saura ravir vos petits comme les plus grands, alors qu’une zone glacée sera disponible pour les débutants. D’ailleurs, vos férus de hockey pourront profiter d’une patinoire de grandeur réglementaire, afin d’improviser des parties. À noter cependant qu’il n’y a aucune location d’équipement sur place.

Cela dit, les amateurs de ski de randonnée, de glissade et de raquette hors piste seront aussi choyés. Le parc régional offre 7 km de piste de niveau débutant dédié au ski en forêt. On y retrouve également une pente d’une hauteur de 20 mètres qui, assure-t-on, fera l’unanimité auprès des jeunes et des grands qui désirent faire de la glisse.

La COVID-19

Le parc régional est désormais en zone rouge, comme Mirabel et la région des Basses-Laurentides. Cela veut dire que les rassemblements sont interdits et que les visiteurs doivent garder en tout temps une distanciation sociale de deux mètres. Ceux-ci peuvent se présenter avec les membres de leurs familles, restant au sein de la même résidence.

L’équipe du Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière dit continuer à s’ajuster à la situation pandémique pour la sécurité de ses visiteurs. Notons qu’il est recommandé de joindre l’un des préposés du site et du service à la clientèle par téléphone ou par courriel. Vous pouvez réserver votre place en ligne grâce à une plateforme Web. Dans les circonstances actuelles, les responsables des lieux offrent aux visiteurs de les accompagner pour la préparation et la réalisation de leur journée.

Pour trouver les coordonnées et pour plus amples informations, il suffit de visiter le [www.boisdebelleriviere.com].