Blainville sensibilise contre l’intimidation dans les estrades

Créée par la Ville de Saint-Eustache en 2017, la campagne de sensibilisation « Du calme. Ça reste un jeu! » est maintenant déployée à Blainville. Cette campagne vise à faire prendre conscience aux accompagnateurs que certains comportements agressifs n’ont pas leur place dans les estrades des installations sportives.

« Il faut garder à l’esprit que nos jeunes, ainsi que les officiels, ne sont pas des professionnels et qu’ils sont là pour s’amuser et se divertir avant tout. Il y a parfois un manque de civisme de la part d’accompagnateurs de jeunes joueuses ou joueurs partout au Québec. Ces comportements doivent cesser et faire place au plaisir et à un sain esprit de compétition », a souligné Marie-Claude Collin, présidente de la commission des sports, loisirs, famille, aînés et vie associative.

Pour bien faire passer le message, l’aréna et les terrains sportifs de neuf parcs municipaux ont été placardés de visuels aux couleurs de la campagne. De plus, de nouveaux panneaux de règlements, aussi installés dans les parcs, rappellent les principaux comportements attendus de la part des accompagnateurs.

« Nous souhaitons faire notre part pour réduire la violence verbale et physique dans les lieux où les jeunes pratiquent leurs sports favoris. Nous souhaitons aussi soutenir les bénévoles issus des associations sportives, notamment les entraîneurs et les arbitres. Nous faisons appel au sens civique de toutes et de tous », a conclu Serge Paquette, vice-président de la commission des sports, loisirs, famille, aînés et vie associative.