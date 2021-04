Bien finir la saison avant le début des séries

Notre séjour dans l’environnement protégé de Drummondville s’est terminé avec, le 23 mars dernier, une victoire de 4-3 en fusillade contre les Olympiques de Gatineau, suivie, le lendemain soir, d’une deuxième défaite contre les Voltigeurs de Drummondville durant ce séjour, cette fois par la marque de 7-4, et ceux-ci nous ont donc devancés au deuxième rang de la division Ouest.

Même si nous accordons moins de lancers, moins de chances de marquer, comparativement en début d’année où nous avons une fiche de 13 victoires et 2 défaites, nous ne sommes pas capables [NDLR: fiche de 4-11 depuis cette première séquence] d’aller chercher cette victoire. Les petits détails font la différence pour le moment; il va vraiment falloir mettre de l’emphase sur cet aspect pour être prêts en prévision des deux derniers matchs de la saison qui seront disputés, à compter de ce mercredi 31 mars, dans l’environnement protégé de Sherbrooke. Tout le monde va devoir performer à son plein potentiel.

Sans chercher d’excuses, il nous manque toutefois deux gros morceaux avec l’absence du défenseur Simon Lavigne et de l’attaquant Yaroslav Likhachev. Cela a un impact; certains joueurs ne sont pas dans leurs chaises. Comme on cherche désespérément à aller chercher des victoires, les gars jouent avec le bâton un petit peu plus serré et ne prennent pas les meilleures décisions. Il y a un peu de nervosité dans tout cela. Ce n’est pas par mauvaises intentions, mais les gars veulent trop en faire et jouent de façon trop individualiste, et c’est là que ça n’a pas le meilleur impact.

On voit positivement les deux matchs à venir à Sherbrooke; on a eu de bonnes pratiques depuis notre retour. Le but, c’est de bien finir la saison avant d’amorcer les séries. C’est correct de bien jouer, mais là, faut aller chercher les résultats car cela fera une différence entre une deuxième ou une troisième position.

