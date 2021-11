Prêts à prendre notre revanche!

Vendredi à Rimouski, on a perdu en tirs de barrage après que Simon Pinard ait marqué trois buts en troisième période, dont deux dans la dernière minute de jeu. On a montré du caractère contre l’Océanic pour aller chercher un gros point. Au moins, l’avantage numérique, qui était un problème dernièrement, a fait un bon travail, nos trois buts ont été marqués en supériorité numérique.

Simon Pinard joue très bien depuis le début de la saison, lui qui a 23 points en 17 matchs. Ça fait quelques années qu’il est avec nous, il sait comment on veut le voir jouer. Sauf que ça va prendre d’autres chevaux pour pouvoir avancer, on ne pourra pas continuer de se fier sur un ou deux gars. Le hockey c’est une affaire d’équipe et d’effort collectif.

Dimanche, à Sherbrooke, on menait 1 à 0, on a eu quelques avantages numériques en première période. On aurait pu aller chercher une avance de 2-0, mais on n’a jamais eu l’instinct du tueur. Cette défaite de 8-1 a fait mal. C’est décevant, c’est frustrant, parce qu’on a eu exactement le même nombre de chances de marquer. On n’a pas été capable de capitaliser sur leurs erreurs. Ils ont été plus opportunistes et c’est ce qui est fâchant.

Au moins on aura la chance de se reprendre contre le Phoenix, samedi, à la maison. On va avoir une bonne semaine de préparation et il faudra rebondir devant nos partisans pour espérer remonter au classement.