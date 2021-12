Miguël Tourigny une fois de plus à l’honneur

Le défenseur de l’Armada de Blainville-Boisbriand Miguël Tourigny a été nommé une fois de plus sur l’équipe de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), mais aussi au sein de l’équipe de la dernière semaine dans la Ligue canadienne de hockey (LCH).

Le défenseur a récolté quatre buts et une passe, en plus d’afficher un différentiel de +3, au terme des trois matchs de l’Armada disputés dans les Maritimes.

Tourigny cumule maintenant 32 points en 22 matchs depuis le début de la campagne, bon pour le septième rang des pointeurs de la LHJMQ. En plus d’avoir été l’un des joueurs par excellence de cette neuvième d’activité, le droitier l’a aussi été lors des semaines un, deux et six.

Parmi les meilleurs au Canada

Le défenseur originaire de Victoriaville a aussi été élu sur l’équipe de la semaine de la LCH, qui comprend la LHJMQ et les ligues juniors de l’Ontario et de l’Ouest. Tourigny a aussi été nommé parmi l’équipe d’étoile du Canada lors de la semaine du 4 octobre et du 7 novembre.

N’ayant pas encore été repêché par une équipe de la LNH, le joueur de 19 ans pourrait bien se rapporter au camp d’équipe Canada junior en vue du traditionnel Championnat mondial de hockey junior, qui aura lieu pendant la période des fêtes, et qui met en lumière les meilleurs espoirs au monde. C’est jeudi que nous saurons si le défenseur fait partie des joueurs invités, lui qui avait pris part au camp d’été, il y a quelques mois.