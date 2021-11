Miguël Tourigny joue les héros!

L’Armada de Blainville-Boisbriand est venue à bout des Voltigeurs de Drummondville dans un match complètement fou, vendredi soir au Centre d’excellence Sports Rousseau, en l’emportant 7 à 6 en prolongation.

Avant la rencontre, l’Armada avait confirmé que les attaquants Justin Boisselle et Alexis Bourque, le premier choix de l’équipe au dernier repêchage, ainsi que le défenseur Beck Majdell allaient être insérés dans la formation pour pallier les pertes de Simon Lavigne, Alexandre Joncas et Colby Huggan.

Depuis quelques matchs, l’entraîneur-chef Bruce Richardson répète que ses joueurs doivent mieux jouer sur les unités spéciales. Un message de plus en plus récurrent. Sauf qu’en début de match, ce sont une fois plus les unités spéciales qui ont fait mal à l’Armada. Luke Woodworth, des Voltigeurs, a donné les devants à son équipe alors qu’il n’y avait même pas quatre minutes de complétées dans le match et que son coéquipier Alexis Morin était au cachot. Les locaux ont eu de la difficulté à s’installer convenablement dans le territoire adverse jusqu’à la mi-période, mais les hommes de Bruce Richardson ont su s’adapter.

Le premier but de l’Armada est venu du bâton d’Oleksiy Myklukha, qui a marqué son sixième de la saison, son quatrième contre les Voltigeurs, à l’aide d’une superbe percée du côté droit et d’un tir précis dans la lucarne. L’égalité était donc créée.

Puis, en toute fin de première, après un superbe arrêt de la jambière du gardien Riley Mercer, Zachary Roy s’est emparé d’un retour dans l’enclave pour donner les devants à l’Armada.

Le trio de Roy, Pinard et Myklukha a terminé le premier tiers avec quatre points.

Une deuxième éclatante

Les partisans réunis au Centre d’excellence Sports Rousseau ont été choyés en deuxième, eux qui ont assisté à tout un spectacle, ponctué de cinq buts, sept pénalités, une bataille et un but refusé.

Justin Côté, qui a connu un fort match, a marqué en tout début de deuxième pour créer l’égalité. 45 secondes plus tard, le défenseur Félix Larose a redonné les devants à l’Armada avec son premier but de la saison. Antoine Roy a ensuite écopé d’une mauvaise punition en milieu de période en plaquant par-derrière Julien Rod. Simon Hugues a voulu défendre son coéquipier en engageant le combat avec Félix Larose, mais les arbitres les ont séparément rapidement. Les deux joueurs ont retraité au vestiaire pour le reste de la période.

Après que Félix Poulin ait écopé d’une pénalité, Luke Woodworth en a profité pour marquer son deuxième but du match. Toujours pendant que Poulin était au banc des punitions, l’attaquant de l’Armada a redonné les devants à son équipe en profitant d’un revirement du géant défenseur Maveric Lamoureux pour s’échapper en désavantage numérique et battre Mercer d’un tir bas du côté bouclier.

Plus tard en deuxième période, Anri Ravinskis s’est vu refuser un but en plus d’écoper d’une pénalité d’obstruction sur le gardien sur la même séquence. Les hommes de Bruce Richardson se sont bien défendus en désavantage numérique, notamment grâce à l’excellent boulot de Charles-Edward Gravel qui a repoussé 15 des 18 tirs qu’il a reçus en deuxième. Sauf que les Voltigueurs ont été tenaces et ont marqué alors qu’il ne restait que 49 secondes à la période. Charles-Antoine Dumont a profité d’une belle passe de Côté pour ramener tout le monde à la case départ.

La marque était de 4 à 4 après 40 minutes de jeu.

Le reste du match a été tout autant spectaculaire. Les Voltigeurs ont encore frappé en début de période. Justin Côté a concrétisé une superbe montée de Lamoureux pour donner les devants à son équipe.

En milieu de période, Miguël Tourigny s’est mis en marche. Le défenseur du mois dans la LHJMQ a créé l’égalité en débordant un défenseur adverse sur le côté droit et cinq minutes plus tard, il a redonné les devants à l’Armada grâce à un puissant tir sur réception du cercle gauche.

En fin d’engagement, l’attaquant Jonathan Fauchon a été chassé pour un plaquage par-derrière et les Voltigueurs en ont profité pour marquer avec moins de deux minutes à faire au match, gracieuseté de Jérémy Lapointe.

En prolongation, les locaux n’ont pas perdu de temps pour faire lever l’ambiance. Après 22 secondes, Miguël Tourigny a complété son tour du chapeau, pour donner la victoire à son équipe et devenir du même coup le meilleur marqueur de l’histoire de l’équipe chez les défenseurs.

Les échos de vestiaire

Le héros du match, Miguël Tourigny, était bien heureux après la rencontre : « On a perdu beaucoup de matchs dernièrement, donc de sortir avec la victoire c’est vraiment important. Je travaille fort dans les pratiques et j’essaye de m’améliorer dans tous les aspects et c’est plaisant d’être récompensé. »

Félix Larose, qui a quant à lui marqué son premier but dans le circuit Courteau, était bien heureux : « Parfois il faut créer des occasions et juste envoyer la rondelle au filet ça peut payer. J’étais très content. Ce n’était pas un match parfait, mais on sort avec les deux points. »

Finalement, l’entraîneur-chef Bruce Richardson a quand même voulu souligner le travail de son gardien Charles-Edward Gravel, qui a réalisé 29 arrêts : « Il n’a rien à se reprocher, il a fait la différence pour nous ce soir, surtout avec notre manque d’expérience en défensive. Il a fait des arrêts clés, mais ça ne marchera pas chaque soir. »