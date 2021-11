Miguël Tourigny fait tourner les têtes

Le défenseur de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Miguël Tourigny, connaît un début de saison du tonnerre. Celui qui pointe au sommet de la colonne des buts et des points chez les défenseurs de la Ligue de hockey junior du Québec (LHJMQ) attribue ses succès à tout le travail qui a été effectué en amont, avant le début de la saison, qui semble rapporter aujourd’hui.

Celui qui a été élu sur l’équipe du mois de la LHJMQ en octobre et trois fois parmi les joueurs de la semaine depuis le début de la saison est fier de constater que ses efforts sont récompensés. Bien installé au onzième rang des pointeurs du circuit Courteau avec 27 points en 19 rencontres, Tourigny a été l’un des éléments clés du succès de l’Armada en début de campagne. Même si les temps sont un peu plus difficiles pour la troupe de Bruce Richardson, l’apport du numéro 89 ne s’estompe pas, lui qui a récolté huit points en quatre matchs depuis le début du mois de novembre.

Tourigny a fait ses débuts dans l’organisation à 16 ans. Depuis, il s’en est passé des choses pour le défenseur originaire de Victoriaville. Le développement du défenseur se porte tellement bien qu’il a été invité à deux camps d’entraînement au cours de l’été. D’abord à celui d’Équipe Canada en vue du Championnat mondial de hockey junior qui a lieu traditionnellement lors de la période des fêtes. Pendant cette semaine d’évaluation, Tourigny a beaucoup appris : « Aller avec l’équipe canadienne m’a beaucoup aidé et m’a permis de voir à quel point les meilleurs joueurs étaient de vrais professionnels. Je pense que ça paraît dans mon attitude sur la glace et à l’extérieur de la patinoire. »

Puis, à la fin de l’été, le joueur de 19 ans a été invité au camp des Ducks d’Anaheim, une première expérience pour lui dans une organisation de la Ligue nationale de hockey (LNH), qui a été pour lui une expérience enrichissante et dont il bénéficie encore aujourd’hui : « J’ai joué avec des joueurs plus gros et plus rapides, donc j’ai essayé d’améliorer ma qualité de jeu pour passer au prochain niveau. C’est évident que je me suis amélioré lors du camp des Ducks, donc j’ai transposé ce que j’ai appris là-bas à mon jeu dans le junior pour essayer de travailler encore plus fort et d’être prêt pour la suite. »

Beaucoup plus qu’un défenseur offensif

Même s’il accumule les points à un rythme d’enfer, l’impact de Tourigny ne se fait pas ressentir seulement en territoire ennemi. En plus d’avoir un flair offensif supérieur à la moyenne, il est de plus en plus responsable et polyvalent en zone défensive, rapide, combatif, robuste et il peut même lui arriver de jeter les gants à l’occasion, malgré son gabarit de 5’8’’ et 172 livres. De son propre aveu, il n’a jamais vraiment été un joueur robuste, mais ça fait partie de son travail de développement : « Bruce Richardson et moi avons mis beaucoup d’accent là-dessus, on a une belle relation, il m’a toujours dit que j’avais un peu le même style que lui quand il jouait. Il faut que je me démarque de différentes manières, en ne négligeant aucun détail et en étant polyvalent. Je travaille encore beaucoup sur le côté robustesse avec Bruce, mais évidemment il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour atteindre mon plein potentiel. »

L’impact de Tourigny se fait aussi ressentir dans le vestiaire. Celui qui en est à sa quatrième saison dans la LHJMQ prend son rôle de leader à cœur, surtout dans l’optique où l’Armada est l’une des plus jeunes formations de la ligue.

« J’ai été à la place des plus jeunes il y a quelques saisons, je veux m’occuper d’eux à l’extérieur de la glace. Mon rôle de leader est vraiment important, je le prends à cœur. Je suis choyé d’avoir une lettre sur mon chandail, mais je travaille encore sur le fait d’être le meilleur coéquipier possible pour que les gars et moi soyons bien ensemble, qu’on aille une belle chimie et que ça se reflète sur la glace. Pour moi, l’équipe c’est la chose la plus importante. »