L’Armada termine le week-end en beauté!

L’Armada de Blainville-Boisbriand a eu le dessus sur les Foreurs de Val-d’Or par la marque de 4-3, dimanche après-midi au Centre d’excellence Sports Rousseau, pour mériter une deuxième victoire en moins de 24 heures.

L’Armada a sans doute été propulsée par sa victoire de samedi en première période, car elle a inscrit trois buts en moins de cinq minutes. Alexis Gendron a marqué deux fois, tandis que le vétéran Zachary Roy a donné une priorité de trois à son équipe avec six minutes à jouer en première. Sauf que les gros canons des Foreurs se sont réveillés en fin de période et ont fait mal à l’Armada sur les unités spéciales. Jeremy Michel a inscrit son équipe au pointage en désavantage numérique sur des aides de Justin Robidas et Thomas Pelletier. Moins de trois minutes plus tard, William Provost a profité d’une belle séquence des visiteurs en zone offensive pour réduire l’écart à un but, pendant que le capitaine Simon Lavigne était au cachot.

En deuxième période, les esprits se sont échauffés quelque peu, notamment en raison d’une solide mise en échec du défenseur Félix Larose devant le banc des visiteurs. L’attaquant Zachary Michaud a immédiatement engagé le combat avec Larose pour venger son coéquipier. Le joueur des Foreurs a écopé de dix minutes de punitions pour instigateur. En fin de période, l’attaquant Colby Huggan a profité d’un bel échange avec Connor Richard à deux contre le gardien pour donner une avance de deux buts à la troupe de Bruce Richardson. La marque était de 4 à 2 après deux périodes.

En tout début de troisième, Alexis Gendron est passé tout près de compléter son tour du chapeau, mais son tir du poignet a atterri sur la barre horizontale. Nullement ébranlés, les Foreurs ont capitalisé sur une superbe pièce individuelle de l’espoir des Blues de St-Louis, Jérémy Michel, qui a marqué son deuxième but du match. L’Armada est parvenue à protéger son avance et a continué de menacer ses adversaires, si bien que Kale McCallum s’est fait prendre d’indiscipline en sortant le genou contre Alexis Gendron en territoire neutre. N’en fallait pas plus pour que les esprits s’échauffent. McCallum, Alexander Mirzabalaev et Jason Desruisseaux ont été expulsés du match pour les Foreurs, tandis que Gendron, ainsi que Charles Boutin, qui s’est porté à la défense de son coéquipier, ont aussi été chassé de la rencontre pour l’Armada. Les visiteurs ont retiré leur gardien en fin de match et le défenseur Thomas Pelletier a décoché un boulet avec sept secondes à faire qui a frappé la barre transversale et qui a résonné jusqu’en Abitibi.

L’Armada a donc tenu bon et s’est emparée d’une septième victoire en dix matchs à domicile depuis le début de la saison.

Les échos de vestiaire

Avec deux buts aujourd’hui et trois au cours du week-end, Alexis Gendron était extrêmement satisfait de la tenue de l’équipe et de ses performances individuelles : « Ces deux victoires ont fait du bien, la pression a descendu d’un cran. Dernièrement, je suis un peu plus à l’aise. Je continue de corriger des aspects de mon jeu et j’ai vu une progression en fin de semaine. »

L’entraîneur-chef Bruce Richardson était lui aussi satisfait de l’issue de cette fin de semaine à haute intensité : « Les cinq ou six dernières minutes on jouait sur les talons, on voulait préserver notre avance à tout prix. Le début de match nous a aidés, évidemment, et ce que j’ai aimé c’est que même si les Foreurs ont marqué deux buts en fin de première période, je n’ai senti aucune panique au premier entracte. Les gars étaient calmes et je pense que c’est pour ça qu’on est reparti avec la victoire. »