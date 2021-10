L’Armada doit s’avouer vaincue contre les Cataractes

L’Armada de Blainville-Boisbriand tentait de mettre fin à une séquence de cinq victoires consécutives des Cataractes de Shawinigan et elle s’est bien battue, mais une baisse de régime en milieu de troisième période a permis aux Cats de venir à bout des locaux par la marque de 5 à 4, vendredi soir, au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Le match a commencé sur les chapeaux de roues pour l’Armada, qui n’avait pas revu ses partisans depuis la dégelée de 10 à 2 qu’elle avait subi face à l’Océanic de Rimouski il y a un peu moins de deux semaines. L’attaquant des Cataractes Maximilien Ledoux a récupéré son propre retour, après que son tir initial ait raté le filet et rebondi sur la bande derrière Charles-Edward Gravel pour donner les devants à son équipe alors qu’il n’y avait même pas trois minutes de jouée en première. Alexis Brisson a toutefois imité son adversaire quelques minutes plus tard en reprenant son propre retour de lancer pour déjouer Charles-Antoine Lavallée du revers, lui qui n’a pu saisir la rondelle bondissante avec sa mitaine. L’égalité était créée. L’indiscipline et les unités spéciales ont cependant fait mal à l’Armada, comme c’est le cas depuis quelques matchs, alors que les Cats ont marqué en avantage numérique, profitant ainsi d’une pénalité de Félix Poulin pour bâton élevé. L’excellent duo composé de Xavier Bourgault et Maverik Bourque a continué de faire des ravages. Bourgault a été en mesure de rediriger la passe de Bourque devant le filet pour donner les devants aux visiteurs et marqué son huitième filet de la saison. En toute fin de période, l’attaquant Oleksiy Myklukha a été chassé pour avoir accroché ce qui a offert un avantage aux Cataractes dès le début de la période médiane.

Shawinigan n’a pas su en profiter, notamment grâce au travail de Charles-Edward Gravel, qui a été très solide devant son filet. Malgré le fait qu’il ait reçu peu de tirs, la très grande majorité d’entre eux étaient dangereux. Le coup d’éclat de cette période est venu du bâton d’Alexis Gendron, qui a marqué en avantage numérique un peu après la moitié de la deuxième, d’un tir à ras la glace du cercle droit, pendant que Mavrik Bourque était au cachot. Gravel a gardé son équipe dans le match en fin d’engagement en volant de la jambière l’attaquant William Veillette, qui lui a servi une belle feinte du revers en échappée. L’Armada a terminé les deux premières périodes avec presque deux fois de tirs que ses opposants.

Cinq buts en troisième!

La dernière période s’est entamée avec beaucoup d’intensité et de robustesse. L’égalité a été maintenue jusqu’au milieu de la troisième, avant que Lorenzo Canonica, Mavrik Bourque et Xavier Bourgault assènent un violent coup de massue à la troupe de Bruce Richardson qui a accordé trois buts en moins de deux minutes. Gravel est rentré au banc de son équipe au profit d’un attaquant lorsqu’il restait environ cinq minutes à jouer en troisième. Les locaux y sont allés le tout pour le tout et ça a presque porté ses fruits. Anri Ravinskis a profité d’une mêlée devant le filet de Lavallée pour réduire l’écart à deux buts avec 2 :28 à jouer. Puis, 41 secondes plus tard, Simon Pinard a redonné espoir aux partisans réunis au CESR en s’emparant d’un retour devant le filet pour porter la marque à 5-4, mais en vain.

Les Cataractes ont filé avec la victoire, une sixième consécutive pour l’équipe de la Mauricie. À noter que Xavier Bourgault et Mavrik Bourque, deux choix de premières rondes dans la Ligue nationale de hockey, ont récolté respectivement trois et deux points au cours de la rencontre. Bourque a cependant quitté fin de match en raison d’une blessure au haut du corps. Son état sera réévalué.

Les échos de vestiaire

En entrevue après le match, l’entraîneur-chef Bruce Richardson a expliqué que son équipe aurait mérité la victoire : « On a été la meilleure équipe pendant 57 minutes. Faire des erreurs importantes contre une équipe avec autant de talent ça ne pardonne pas. Sauf que je suis très fier de l’effort que les gars ont déployé ce soir. »

Malheureusement pour l’Armada, elle a encore dominé au chapitre des lancers 37 à 21, elle a passé plus de temps en zone adverse, a eu plus de possession de rondelle, mais s’est encore inclinée, comme ce fût trop souvent le cas dernièrement et évidemment que ça a un impact sur le moral des troupes : « Les gars deviennent frustrés, après le match ils n’étaient pas contents, ils étaient déçus parce qu’ils se sont battus. On savait que nos adversaires étaient une bonne équipe, mais je pense qu’on n’a rien à se reprocher ce soir sur le plan de l’éthique de travail et de l’intensité. »

Le défenseur Félix Poulin, qui a terminé le match avec une mention d’aide et un différentiel de +1, a quant à lui rappelé l’importance du processus : « On a quand même joué un bon match, on a joué physique, on a été compétitifs, comme on le voulait, mais c’est évident qu’on veut de bons résultats, mais c’est un pas en avant dans notre développement. »

Les deux équipes se retrouveront samedi au Centre Gervais Auto de Shawinigan sur le coup de 16 heures.