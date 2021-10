Deux joueurs de la région honorés par la LHJMQ

Le défenseur de l’Armada de Blainville-Boisbriand Miguël Tourigny et le gardien mirabellois Nikolas Hurtubise des Tigres de Victoriaville ont été nommés au sein de l’Équipe de la semaine de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

En remportant ses deux premiers matchs contre les Olympiques de Gatineau la fin de semaine dernière, l’Armada trône au sommet du classement général de la ligue, à égalité avec les Tigres, les Foreurs de Val-d’Or et les Huskies de Rouyn-Noranda.

Parmi les raisons pouvant expliquer le succès de l’Armada, il y a le brio du vétéran défenseur Miguël Tourigny, qui a récolté quatre mentions d’aide en deux matchs.

« Je suis vraiment content, je ne me soucie pas vraiment de mes statistiques personnelles, je m’attarde plus aux performances de l’équipe et avec deux victoires en autant de matchs, je suis très heureux des performances du collectif, mais évidemment ça fait plaisir de voir son nom parmi les joueurs de la semaine », a-t-il souligné.

Le joueur de 19 ans a vécu beaucoup d’émotions au cours des derniers jours, lui qui est à peine rentré d’Anaheim, où il a été participé au camp des Ducks : « Je suis vraiment content d’avoir été au camp des Ducks, j’en ai profité au maximum. Quand je suis revenu, j’avais énormément confiance en mes moyens. Je me considère choyé aussi, étant donné que je suis conscient que ce ne sont pas tous les joueurs qui auront la chance de participer à un camp d’une équipe de la LNH. Ça m’a permis d’amorcer la saison avec confiance. »

Tourigny croit en son équipe et il croit que même si elle est jeune, elle a le potentiel de réaliser de grandes choses cette année : « Nos jeunes sont vraiment très bons. Ils sont déterminés, passionnés et il n’y a personne qui est là pour jouer les figurants. Ils m’ont vraiment impressionné lors du premier match. La suite m’excite beaucoup. On a une équipe de caractère et même si on est jeune on va être vraiment bons. »

Nikolas Hurtubise aussi récompensé

Originaire de Mirabel, le gardien des Tigres de Victoriaville Nikolas Hurtubise, qui a été un élément clé dans la conquête de la Coupe du Président de son équipe la saison dernière, a été nommé « gardien de la semaine » dans la LHJMQ. Un honneur mérité après avoir remporté ses deux premiers matchs en maintenant une moyenne de but alloué de 1,85 et un taux d’efficacité de 0.927.

« Je ne regarde jamais vraiment ces récompenses pour être honnête. C’est hyper plaisant, ça fait chaud au cœur, c’est encourageant de voir que mon travail est reconnu, mais ça a surtout été un bon premier week-end pour l’équipe », a-t-il lancé.

Le gardien de 19 ans est en pleine possession de ses moyens et il admet avoir des objectifs clairs pour cette saison : « L’an passé je revenais de loin, je n’avais pas vraiment de reconnaissance, mais j’ai réussi à me faire un nom dans la ligue et maintenant mon objectif est de devenir un gardien de premier plan, parmi les trois ou cinq meilleurs de la ligue. »

Après avoir triomphé la saison dernière, les Tigres ont accueilli beaucoup de jeunes et de nouveaux joueurs. Toutefois, le gardien est impressionné par le début de campagne de sa formation : « On est une équipe jeune, mais qui travaille extrêmement fort. On a un système auquel tout le monde adhère. On a beaucoup de jeunes, on a énormément de nouveaux joueurs, il faut leur inculquer la culture d’équipe et je pense qu’on est un club qui peut créer la surprise. »