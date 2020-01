Armada: Un voyage somme toute fructueux

L’Armada de Blainville-Boisbriand avait trois rendez-vous dans le cadre d’un voyage dans les Maritimes qui s’étendait sur quatre jours. La troupe de l’entraîneur-chef, Bruce Richardson, devait affronter les Eagles du Cap-Breton, le jeudi 23 janvier.

Nos voisins de l’Est ont eu droit à un véritable festival offensif. Egor Sokolov a compté quatre buts, dont son 35e de la saison. Les Laurentiens n’ont pas pu suivre la forte cadence et se sont inclinés par la marque de 7-5. Notons néanmoins les filets de Zachary Roy (13e de la saison), Nathan Lavoie (3e), Yaroslav Likhachev (25e), Maxim Bykov (15e) et de Benjamin Corbeil (15e).

Le samedi suivant, l’Armada prenait le chemin de Charlottetown, pour y affronter les Islanders. Bykov a ouvert la marque, avant de voir les adversaires égaliser. Blake Richardson a mérité le filet gagnant. Simon Pinard a fait bouger les cordages à deux reprises. Il s’agissait ici de ses 21e et 22e de la présente campagne.

Résultat final: une première victoire du voyage, au compte de 4-1.

Une autre victoire

Le lendemain, soit le dimanche 26 janvier, le Noir et Blanc terminait ce voyage exigeant. Il rencontrait les Titans d’Acadie-Bathurst, une équipe de bas de classement.

Les locaux ont rapidement pris les devants 2-0, mais la formation d’ici a fait preuve d’acharnement pour revenir sur le siège du conducteur. Benjamin Corbeil (16e), Alexandre Couture (6e et 7e) et Luke Henman (19e) ont fait scintiller les lumières. Le capitaine de L’Armada a donné le but d’assurance aux siens, avec son vingtième de la saison.

Prochains matchs

Deux parties seront présentées au cours des prochains jours. L’Armada aura rendez-vous à domicile contre les Huskies de Rouyn-Noranda (vendredi 31 janvier). Ils débuteront février avec une rencontre face aux Remparts de Québec (samedi 1er du mois), au Centre d’excellence Sports Rousseau.

