Armada: deux victoires en autant de jours

L’Armada de Blainville-Boisbriand avait l’opportunité de revenir sur le chemin de la victoire, lors du dernier week-end, alors qu’elle disputait deux rencontres en autant d’après-midi, samedi et dimanche. Au premier jour, un match contre les Tigres de Victoriaville était prévu, au Centre d’excellence Sports Rousseau, de Boisbriand.

Les Tigres détenaient une avance d’un but, au deuxième vingt. L’Armada a ensuite démarré sa machine offensive pour compter quatre filets sans riposte. Luke Henman (15e de la saison), Yaroslav Likhachev (23e), Yann-Felix Lapointe (7e) et Maxim Bykov (14e) sont les compteurs de la Flotte. Thomas Lacombe (5e) a inscrit le premier but du Noir et Blanc pour égaliser le pointage (1-1), à 4:48 du deuxième tiers. Résultat final: 5-2, Armada.

Le capitaine fait le travail

Les Laurentiens ont ensuite pris le chemin de Drummondville, le lendemain, pour y affronter les Voltigeurs.

La troupe de Bruce Richardson était en retard d’un but en troisième. Yaroslav Likhachev (24e) a fait scintiller la lumière en fin de rencontre. Luke Henman (18e), capitaine de la formation d’ici, a enfilé l’aiguille en prolongation pour donner la victoire aux siens.

Henman a inscrit un tour du chapeau. Samuel Desgroseillers (5e) a aussi fait bouger les cordages en deuxième période. Résultat final: 5-4, Armada, et une fin de semaine parfaite. La Flotte n’a subi que deux défaites en onze rencontres.

Les prochains matchs

Blainville-Boisbriand sera sur la route pour les trois parties suivantes. Ils seront au Cap-Breton, le jeudi 23 janvier, pour un duel contre les Aigles. Ils rendront ensuite de petites visites aux Islanders (samedi 25 janvier) et au Titan (dimanche 26 janvier).

Votre équipe sera de retour à Boisbriand pour y disputer une partie contre les Huskies de Rouyn-Noranda, le vendredi 31 janvier. Elle débutera ensuite le mois de février en affrontant les Remparts de Patrick Roy, à domicile.

Pour plus de renseignements: [https://armadahockey.ca/].