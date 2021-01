Appel de projets pour le programme Avec Loisirs Laurentides, on bouge!

Le ministère de l’Éducation a mandaté Loisirs Laurentides pour la gestion et la coordination du programme d’assistance financière Avec Loisirs Laurentides, on bouge!, qui a pour objectif de promouvoir la pratique régulière d’activités physiques, sportives et de plein air auprès de la population, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie.

Les organismes et municipalités ont jusqu’au vendredi 29 janvier pour soumettre leur dossier (planification d’activités ou d’événements, aménagement des espaces publics, accessibilité du matériel, etc.). Il est possible d’obtenir un financement allant jusqu’à 10 000 $.

Les sommes devront être engagées pour la réalisation du projet avant le 31 mars 2021. D’autres modalités s’appliquent. Pour plus de renseignements quant au programme et afin d’obtenir le formulaire de demande d’aide financière, veuillez contacter Stéphanie Bastien au 450 504-6080 ou via sbastien@loisirslaurentides.com.

Une enveloppe totalisant 70 000 $ est disponible pour soutenir de sept à 14 projets dans la région.