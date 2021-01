Activités extérieures: Du patin en toute sécurité à Mirabel

La Ville de Mirabel invite les membres de mêmes bulles familiales à profiter des patinoires extérieures installées un peu partout sur le territoire, à la suite de l’annonce du gouvernement du Québec en lien avec de nouvelles mesures mises en place afin de lutter contre la COVID-19.

Notons que le gouvernement de François Legault a annoncé, entre autres, un couvre-feu et une interdiction des activités sportives et de loisirs intérieurs du 9 janvier au 8 février. C’est donc dire que la Ville de Mirabel doit freiner toutes activités libres en aréna jusqu’à cette date. D’autres annonces gouvernementales pourraient cependant changer la situation par la suite.

Les activités se font donc plus rares pour les Mirabellois ces temps-ci, mais ceux-ci peuvent se déplacer dans les différents parcs du territoire, prendre l’air et patiner jusqu’à 19 h 30, soit une trentaine de minutes précédant le couvre-feu établi à 20 h. Les patineurs devront – comme mentionné plus haut – respecter la consigne en lien aux bulles familiales; aucun rassemblement ni joute de hockey ne sera permis.

Quelques consignes à suivre

À la demande de la Ville, les patinoires doivent contenir un maximum de personnes; soit vingt pour une patinoire avec bandes et une dizaine pour celles sans bandes.

Les chalets seront ouverts aussi du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h 30, et la fin de semaine, de 9 h à 18 h 30. À l’intérieur, il faudra préserver une distanciation sociale de deux mètres, porter un masque ou un couvre-visage et s’asseoir où les pastilles le permettent. Le flânage est interdit et cinq personnes, au maximum, seront permises à l’intérieur de tous chalets.

Pour connaître la liste des parcs et des activités sur le territoire, il suffit de visiter le site de la Ville de Mirabel, au [www.mirabel.ca].