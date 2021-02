Une chasse au trésor pour toute la famille

Petits et grands explorateurs thérésiens, préparez-vous à sillonner la ville en prenant part à une chasse au trésor entre le 27 février et le 31 mars. Vous courrez ainsi la chance de remporter l’un des quatre prix d’une valeur de 90 $ à 150 $ chacun. Êtes-vous prêts?

La mission

Mireille veut découvrir les mille et une choses qu’il est possible de faire à Sainte-Thérèse! Pour ce faire, elle doit remplir son sac à dos avec tout l’équipement nécessaire à la pratique de ses nouvelles activités. Aidez-la à y mettre les bons items en parcourant la ville et en résolvant les énigmes.

Le déroulement

Pour connaître le point de départ de la chasse au trésor, répondez à la première énigme disponible au www.sainte-therese.ca. Rendez-vous ensuite sur place et trouvez la réponse à la question affichée sur la pancarte à l’effigie de l’activité. Par la suite, à chaque nouveau lieu, vous devrez noter les réponses dans un carnet ou dans votre téléphone, vous en aurez besoin pour remplir le formulaire une fois l’activité complétée et courir la chance de gagner l’un des prix suivants :

-1 panier-cadeau d’articles de sport et de plein air (valeur 150 $)

-3 ensembles de 3 jeux de société de la boutique Jeuxjubes (valeur de 90 $)

Les codes QR

Sachez qu’afin d’identifier les lieux à visiter, vous aurez à scanner des codes QR que vous retrouverez sur les affiches. Vous devrez donc avoir en main un téléphone intelligent pour participer.

«Nous sommes heureux de pouvoir faire découvrir plusieurs facettes de Sainte-Thérèse à travers cette activité ludique et familiale. Plusieurs kilomètres de marche sont à prévoir pour réaliser la chasse au trésor, alors n’hésitez pas à la compléter en quelques étapes. Une belle façon de se prévoir plusieurs escapades extérieures pendant le mois de mars» souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Si vous n’avez pas eu la chance de compléter le formulaire de participation en finissant votre parcours, sachez que vous aurez jusqu’au 5 avril pour le faire sur le site Web de la Ville. Bonne expédition!

Vous avez des questions? Écrivez à cultureetloisirs@sainte-therese.ca ou téléphonez au 450 434-1440, poste 2210.