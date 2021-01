Testez vos connaissances sur le drapeau fleurdelisé

Depuis plusieurs années, la Société nationale des Québécoises et Québécois (SNQ) des Laurentides organise un concours sous forme de questionnaire afin de mettre à l'épreuve les connaissances de tous et chacun sur le fleurdelisé. Cette année ne fait pas exception et il reste quelques jours pour participer.

Les gens ont jusqu’au 20 janvier pour vérifier leurs connaissances et prendre part au concours.

Parmi les participants qui auront répondu correctement au questionnaire, la SNQ des Laurentides fera tirer cinq drapeaux du Québec (36 po X 54 po, valeur de 35 $) le 21 janvier.