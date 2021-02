Quoi faire pendant la relâche scolaire?

La semaine de relâche a toujours été synonyme de plaisir. Cette année, la Ville de Blainville ne fait pas exception et propose des activités à réaliser en bulles familiales.

Activités en libre-service

Rien de mieux que d’organiser une journée à son rythme avec les activités proposées en libre-service. Au programme: microconférences dans le boisé du Plan Bouchard (inscription requise); trois activités de type Cherche et trouve adaptées selon l’âge des participants et créées spécialement pour les Blainvillois; défi château de neige; dans un parc près de chez vous pour découvrir LE parc parfait à travers une mission amusante; rallye pédestre dans les rues de Blainville pour partir à la recherche de nouveaux attraits; et initiation à la course d’orientation à travers trois parcours.

Activités dans les édifices municipaux

De plus, il est possible de visiter le centre d’exposition où les oeuvres sont réaménagées à la hauteur des enfants, de profiter du patinage libre à l’aréna, de la baignade au centre récréoaquatique ou encore de consulter la sélection de livres dans les rayons à la bibliothèque.

Horaire et détails des activités à [blainville.ca].