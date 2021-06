« Québécois, nous sommes Québécois… »

« Et quelques poussières,

Quatre marquants centenaires,

À la fois,… jeune et vieux,

Notre beau Québec :

Français, Anglais, Italiens, Latinos, Orientaux, Grecs…

Dans sa toute diversité,

Un peuple si fier !

Blanc ou bleu…

Septuagénaire fleurdelisé.

Le français…, du vieux français « françoys » ;

Depuis le cours des années « soixante-dix »,

Langue officielle des Québécois,

Le français ; tant de loi, que de foi…

Annexé à cette fameuse et originale fleur de lys :

Notre fier emblème national de peuple québécois,

Ainsi, bel et bien, « Québécois », enfin, on existe !

Fête de la Saint-Jean

Ou de la « Saint-Jean-Baptiste »,

À un certain « jadis »,

Ou pour certains autres qui l’y insistent…

Notre beau Québec ; pays ou province,

Frontière, si mince…

« Canadiens Français » ou « Canadiens Québécois » ;

Par pur choix ou par juste droit…

À chacun « ses » droits !

Notre beau Québec ; un « Québec Libre ! »

Et « Liberté » ; notre fibre !

Puis, comme par le passé fut déjà chanté :

« Les couleurs se mêlent sur la peau »,

Oui, gens de couleur,

Dans nos moeurs bien ancrés ;

Sans couleur ou de couleur,

Hommes ou femmes,

Jeunes ou vieux,

Québécois, tous, sommes « bleus »…

« Bleus » dans nos têtes ;

« Bleus » dans nos coeurs ;

Et « bleus » jusqu’en nos âmes,

Ses toutes profondeurs !

Le bleu ; notre couleur vedette !

Nous est bien égal…

Fleur de lys bleu sur fonds blanc ;

Ou fleur de lys blanc sur fonds bleu !

Le « bleu » ;

Couleur fétiche de notre grande Fête nationale,

Conséquemment, le nord-américain « jean bleu »,

À cet effet, « vêtement chouchou »,

Devenu sans âge passepartout !

Question d’y dresser portrait,

Du Québec, page d’histoire :

Mille-neuf-cent-soixante-sept…

Magistral avènement de « l’Exposition universelle »,

Cette « Terre des Hommes… »

Puis, renforcée par l’icône politico-québécoise « René Lévesque »

Et la souveraineté ; son référendum ;

Sans oublier « notre » honorable et commémorable chanson franco-québécoise…

Se fait désormais,

Notre beau Québec,

Histoire point écrite sur vieille ardoise…

Mais bien, une histoire « politico-culturelle » en quoi croire !

Notre chanson franco-québécoise est bien réelle…

Avec d’une grande époque,

Un « Beau Dommage » ; endiablante formation rock

Et leur classique humoristique « Blues d’la métropole »,

Se situant rue Saint-Paul…

Ou encore, leur exotique « Tous les palmiers »,

Se situant rue Saint-Vallier.

Devant la toute francophonie,

La chanson française d’ici,

Partout, bien à son aise,

Devenues presque « vraies amies »,

Nonobstant, rien à envier tant,

À « l’autre » chanson française

Et ses solides monuments :

Les « Brel, Bruel, Cabrel ! »

Notre « unique Charlebois »,

Puis nos « Leclerc, Vigneault, Dubois… »

Quant à nos « Harmonium, Offenbach, Karkwa… »,

Et que dire des « Québec Issime, Starnania, Superfrancofête… ? »

Notre chanson franco-québécoise est vraiment très belle.

À un, à deux, à trois…

Partout, on fait du poids !

Dans les distances

Qu’on reste intenses…

En cette nouvelle réalité,

Ainsi, « Au bal masqué, ohé ! ohé ! »

En cette Fête nationale de ce 24 de juin,

Un pour tous et tous pour un !

Au tout-Québec,

Milliers de beaux « becs ! »

« Gens du pays, c’est votre tour

De vous laisser parler d’amour ! »

À tous les « François » et « Françoises » de notre Québec,

Bonne et Belle Fête nationale !

Louise Auclair,

Bois-des-Filion