Noël d’enfants: un exemple d’entraide et de solidarité

Fondé en 1989, l’organisme sans but lucratif Le Petit Peuple organise plusieurs activités d’entraide tout au long de l’année. L'un de ces événements de prédilection est le Noël d’enfants qui existe depuis près de 30 ans. Inscrit dans l’A.D.N. de l’organisme, il fait partie des activités fondatrices de celui-ci et est maintenant une tradition à laquelle tous les membres participent avec bonheur.

Cette journée toute spéciale, qui a eu lieu cette année le 19 décembre, a pour but d’accueillir les enfants issus de milieux défavorisés de la communauté de Blainville et des environs, en cette période de l’année difficile pour nombre d’entre eux. D’ailleurs, les adolescents du Peuple préparent durant plusieurs mois une pièce de théâtre et différentes activités animées, dans une atmosphère de grande fête pour ceux-ci. C’est ainsi que les enfants deviennent leurs invités d’honneurs et même le père Noël se déplace pour venir leur donner en main propre leurs précieux présents.

Édition 2020: un défi de logistique

L’année 2020 ayant été particulièrement difficile pour plusieurs familles dans la communauté, il était inconcevable pour l’organisme et ses bénévoles de rompre avec cette tradition annuelle. Les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement pour contrer la propagation de la pandémie ont toutefois amené un lot de défis supplémentaires aux organisateurs.

Dans le contexte actuel, le nombre de requêtes reçues par l’organisme a augmenté considérablement. Plus de 75 demandes d’aide venant de familles et personnes âgées ont été acheminées à Le Petit Peuple via les ressources d’entraide locales. Considérant les besoins sur le terrain, l’organisme a décidé d’ajouter les personnes âgées vivant de l’isolement et une grande pauvreté financière à la liste de bénéficiaires de l’événement. Finalement, plus de 200 personnes, petites et grandes, ont reçu la visite du Petit Peuple cette année.

La livraison des cadeaux et victuailles a eu lieu directement aux domiciles des familles. La liste d’adresses à visiter s’étant rallongée, il devenait critique de rassembler un plus grand nombre de bénévoles afin de rejoindre le plus de familles possible. C’est donc par le biais des réseaux sociaux que l’appel à la solidarité et l’entraide a été déposé. La réaction à cet appel fut très positive, plusieurs bénévoles se sont mobilisés parmi les gens de la communauté pour prêter main-forte à l’organisme.

L’événement annuel a donc amené son lot de défis et ce fut un véritable exercice de logistique pour coordonner le tout et assurer les visites et livraisons dans le respect des règles en vigueur, mais c’est haut la main que l’organisme a pu mener à terme la réalisation du Noël d’enfants 2020. L’aide des bénévoles et le soutien indispensable de plusieurs commandites et partenaires ont permis la distribution de tous les dons reçus par la population et les partenaires de l’événement.

Surprise et réconfort

C’est donc dans le confort de leur maison que le 19 décembre, les enfants ont eu l’heureuse surprise de voir le père Noël cogner personnellement à leur porte, apportant avec lui son lot de joyeux présents. Plusieurs équipes de bénévoles ont été déployées et ont sillonné les quartiers de Blainville, Sainte-Thérèse, Boisbriand ainsi que Sainte-Anne-des-Plaines, pour livrer cadeaux, dons et diverses denrées à plusieurs familles, et personnes âgées dans le besoin. Cet événement aura été l’occasion pour certains bénéficiaires de rompre brièvement avec l’isolement. Plusieurs familles ont été étonnées de recevoir des dons alimentaires en plus des présents. Cette surprise fut accueillie avec émotion puisque pour certaines familles, cela représentait un repas à mettre sur leurs tables durant la période des fêtes.

Avant même que la journée soit terminée, plusieurs familles et bénéficiaires ont communiqué avec l’organisme pour exprimer leur gratitude ainsi que le réconfort que cette courte visite leur a apporté durant cette période particulièrement difficile.

L’entraide face à l’adversité

Le succès d’une journée comme celle-ci ne se réalise pas sans une participation de plusieurs parties prenantes. Premièrement, les citoyens de Blainville et des environs, qui ont fait preuve d’une générosité exceptionnelle, lors de la journée cueillette des cadeaux. Ensuite, la dévotion des nombreux bénévoles qui, en plus d’avoir cuisiné des plats pour les familles, ont participé à trier, emballer et distribuer les nombreux cadeaux. Sans oublier la collaboration et le soutien extraordinaire de nombreux partenaires charitables que Le Petit Peuple tient aujourd’hui à remercier.

Pour plus de détails sur les activités de l’organisme, visitez [www.lepetitpeuple.org].