MIRACLE PASCAL

D’une bien paisible campagne au beau milieu

de Saint-Zénon,

Sur une lointaine terre,

Jadis…, toute petite ferme,

À cet endroit-là, il y eut !

Ho ! du jamais vu… ;

Une sublime poule brune,

Depuis des lunes,

Son désir le plus cher :

Se faire mère ;

Comme ses jeunes soeurs,

De tout coeur,

Des couvées de petits à câliner,

Cette dernière aspira de materner !

Cependant, ses gestations,

Au grand jamais, ne rendit à terme,

À son désarroi,

Mais toutefois,

Jamais, l’y en perdit la foi.

Au bon profit du très candide fermier,

À peine trentenaire…,

Propriétaire terrien « subito » millionnaire,

Cette plus qu’affligeante incapacité de procréation…,

Puisqu’à profusion,

OEufs par milliers,

Ce, année après année,

Et par surcroît,

De sa petite famille ;

Sa tendre épouse et leurs trois charmantes filles,

Voir palpiter papilles,

Par conséquent, le comble de joies !

Au gré du temps…

Et à tous vents,

S’y devint donc « norme »,

Les villages avoisinants approvisionner,

Et par le fait même,

Plus de main-d’oeuvre l’y embaucher !

Tout inévitablement !

Tant de labeur ;

Terre à cultiver

Et poules par centaines à élever,

Cette populaire ferme,

Tout pour y maintenir sa forme…

Et à eux, attirer nombre potentiel d’acheteurs !

Du tout poulailler,

Devenue collective risée ;

Intimidée à son ultime degré,

De par son incapacité à donner la vie ;

Cette poule que toutes qualifièrent de « nulle »,

En raison de ses infécondes ovules,

Par un radieux dimanche de Pâques,

À force de tant de patience et persévérance,

S’y produisit là, fabuleux miracle,

Provoquant de toutes parts, colère et jalousie,

En vinrent chacune, à lui « faire la gueule » ;

Puisque du coup, pure attraction,

De tous, requit l’attention…,

À la divine perfection,

Elle donna naissance ;

Un poussin femelle au duvet doré…

Pascale, double bénédiction !

Au bout du compte,

Tout un chacun raconte,

Cette brune poule « une affaire d’or ! »

Et pour elle, divin sort !

Louise Auclair,

Bois-des-Filion