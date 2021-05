« Tu nous as donné la vie,

De tes généreux économies,

Tu as agréablement aménagé notre nid…

Tu nous as tout appris :

Cuire le riz ;

Faire un lit ;

Nos habits,

Presser faux plis ;

Appliquer le vernis ;

Réviser nos écrits ;

Obtenir le permis ;

Modérer crédit ;

Réparer tous bris ;

Accepter tous défis ;

Pardonner petits oublis ;

Apaiser nos soucis ;

De nos jours plus gris,

Chasser ennui ;

Choisir de bons amis ;

Mais surtout… à être gentils ;

Puis, à toujours demeurer polis.

Et ça… ça n’a pas de prix !

Partout, tu sais sécher les pluies :

Au coeur de notre fratrie,

Tu sais apaiser les cris ;

Avec ton mari,

Tu sais gérer conflits,

Auprès de tes amis,

Tu sais taire les bruits !

Même, avec tes ennemis,

Tu sais remiser fusils,

Les y remplacer par crucifix !

Et aussi… pour nos tout-petits,

Tu sais être « Super Mamie !

Pour tout ceci,

En choeur, nous te disons « MERCI ! »

Mille Mercis !

Aujourd’hui…

Et pour le reste de nos vies !

Tu as gagné ton Paradis !

Juré promis !

Ô ! que oui !

Ainsi…

Bonne Fête des Mères, maman chérie ! »

Louise Auclair,

Bois-des-Filion