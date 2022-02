Lettre ouverte de Jasmine Lail, résidente de Rosemère

Dans un récent ajout de Nord Info, le maire de Rosemère a décrit de manière incorrecte les raisons pour lesquelles moi et plusieurs autres membres du Comité citoyen pour l’environnement de la ville avons démissionné.

J’ai été sélectionné pour le Comité parce que j’ai précédemment travaillé pour des politiciens britanniques axés sur la politique environnementale. Je sais reconnaître les politiciens qui sont sincères dans leur désir d’améliorer notre environnement, Éric Westram n’en fait pas partie.

Dès le départ, les élus ont abordé le Comité avec mauvaise foi. Pas une seule fois on ne m’a dit que la Ville préparait un plan pour construire sur 50% – 30 hectares – de notre ancien terrain de golf. Nous n’avons jamais été invités à proposer des moyens de préserver les 88% actuellement zonés récréatifs – 52 hectares – en tant qu’espaces verts. Et ce, en dépit du fait que la politique environnementale de la ville fait de la préservation des espaces verts l’une de ses priorités.

L’avenir de l’ancien terrain de golf est de loin la plus grande question environnementale à Rosemère, mais Westram a refusé à plusieurs reprises toutes nos demandes de l’inclure dans notre travail. J’ai proposé des études indépendantes sur l’impact du développement immobilier sur :

– le trafic,

– la pollution,

– les émissions de CO2,

– l’économie locale.

– les sites alternatifs pour la densification dans la ville

– comment l’ancien golf, s’il était préservé en tant qu’espace vert, pourrait créer des occasions d’affaires par le biais de possibilités récréotouristiques et écologiques (il est très proche d’ÉcoNature et du Parc de la Rivière des Mîlles Îles et de la piste cyclable de la route verte).

J’ai même identifié un financement gouvernemental pour permettre à la Ville de faire une demande d’achat du site auprès de ses propriétaires. (La Trame Verte et Bleue de la CMM comporte une section spécifique permettant aux municipalités d’acheter d’anciens terrains de golf et de les restaurer à haute valeur écologique. Terrebonne a fait une demande de financement avec succès, ils attendent maintenant que le propriétaire accepte de vendre. Lorsque la loi sur l’expropriation sera réformée – un projet de loi est actuellement en préparation – Terrebonne pourra aller de l’avant avec cet achat, que le propriétaire accepte ou non. Rosemère pourrait faire exactement la même chose).

Westram a refusé toutes ces propositions, en utilisant souvent des arguments que je savais incorrects. J’ai été profondément alarmé par la façon dont la Ville poursuivait un projet dont la nécessité et l’impact étaient si peu démontrés. C’est à la suite de cette observation que je me suis associé à certains de mes voisins et que nous avons lancé la campagne citoyenne Rosemère Vert pour sauver le dernier grand espace vert de notre ville.

En septembre 2021, un rapport qui a fait l’objet d’une fuite a montré que l’ancien golf est si lourdement contaminé par des pesticides qu’un énorme processus de décontamination devrait être mis en place pour qu’un nouveau développement résidentiel puisse être construit. Cela impliquerait que des excavateurs creusent le sol et que des milliers de camions fassent des allers-retours pour l’enlever. La poussière contaminée sera inévitablement soufflée sur les maisons adjacentes et sur l’école primaire Val des Ormes. Malgré tout cela, M. Westram et son équipe sont plus déterminés que jamais à ouvrir la porte à ce développement. Rosemère Vert et ses partisans ont raison de dire non à ce projet. Les experts disent que dans des situations comme celle-ci, il est plus sûr de garder les contaminants stables dans le sol et de reboiser la zone.

D’après ce dont j’ai été témoin en tant que membre du comité, je suis persuadée qu’Éric Westram, en tant que maire de Rosemère et maintenant préfet de la MRC de St Thérèse- de Blainville Westram, fera tout en son pouvoir pour que ce développement se réalise.

Jasmine Lail