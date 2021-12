Let it snow…

De retour la blanche neige,

Me voilà prise au piège…

Comme un vrai petit fou,

Suspendu aux fenêtres,

Même si junior,

Mon doux toutou,

Pour mon maître,

Se prend-t-il, dès lors.

Du coup, changement de rôle,

Il se croît vraiment très drôle !

Il ne pense qu’à fureter dehors.

Et tellement, neige il adore,

Affectueusement, on l’eut dénommé

« Snow. »

Chien de traîneau,

Quoique presque chiot encore,

Il devient pourtant déjà très fort…

Chaque matin, pour que je le sorte,

Droit planté devant ma porte,

Il me ressort son rituel tango :

Sauts sur sauts ;

Aboiements en allegro ;

Et dans tous les sens,

Queue touffue, il balance.

Il se montre vraiment très intense…

Toujours, il me ressort ce petit numéro !

Sur son petit derrière,

Il me joue les fiers.

Et pour une bonne gratte,

Il me tend la patte ;

Une… puis l’autre !

Ce… encore et encore !

Sur lui-même,

Il se tourne…

Et se retourne !

Il est si joueur ;

Quel acteur !

Sans conditions, je l’aime !

Ô ! comme je l’aime !

Dans ma vie :

Enchantements… il sème ;

Il est mon fidèle ami.