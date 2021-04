LAPINE MIRACULÉE

Une jeune lapine à l’allure si menue,

Pour sa toute minuscule tête,

Presque trop lourdes,

Sur son petit nez curieusement retroussé,

D’épaisses lunettes,

Malvoyante ;

À demi-sourde ;

Quelque peu gourde,

À la démarche si lente,

Que l’eut dépassée,

Une toute minuscule tortue,

Qui l’eut crû ?

À l’aveuglette,

Clopin-clopant… s’avançant,

Pauvre petite bête !

Point choyée,

Hypothéquée… sa destinée,

Décidément !

Carotène !

Aucune veine…

Son organisme, point cela, n’assimila !

Et voilà !

Carottes et autres légumes ;

Puis, tout plein d’agrumes…

De délicieux petits plats,

Maman lapin, trois menus repas,

Sur le feu,

Chaque jour, lui concocta,

Laquelle, tout cela,

Guère n’apprécia !

Bien, bien mieux,

Pour vivre vieux…

Très, très vieux et heureux :

Nougat et chocolat !

Tralala !

Depuis sa plus tendre enfance,

Malgré persévérance,

Doublée de bonne dose de bienveillance,

Toujours, grave carence !

Et pourtant, d’une telle importance,

Pour assurer sa pleine croissance.

Au petit matin,

À l’insu de Maman Lapin,

Canne à la main,

La petite descendit au jardin,

Y crût là, que s’empiffrant à fond de train,

Bien malgré son haut dédain,

Pour les aliments sains,

De tout ce qu’il y contint,

La santé, enfin, lui parvint !

Le bedon vraiment, vraiment trop plein…

Énorme indigestion… soudain !

La bonne santé, en vain !

Jésus lui dit alors : « En moi, as-tu foi ?

Tes yeux… ouvrent bien grand et vois-moi !

Tes oreilles… écarquillent et entends-moi !

Ton corps… lève et marche droit !

Chaque fois, fais de bons choix,

N’enfreins point mes lois…

Au mieux, fais comme il se doit !

Heureuse, toujours sois !

Ainsi, pour toi,

Que de joies ! »

Dimanche de Pâques,

L’intervention divine !

Se produisit là, véritable miracle…

Pour cette coquine lapine !

Chacune de ses prières,

Toute fière,

Jésus, l’en exauça :

Lunettes, appareil auditif, canne…

Finis les soucis !

De tout ceci,

À jamais, l’en libéra !

Louise Auclair,

Bois-des-Filion