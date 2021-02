La semaine de relâche à Rosemère

Consciente que la semaine de relâche va constituer un défi pour les parents cette année et soucieuse de continuer à animer ses milieux de vie, la Ville de Rosemère a organisé plusieurs activités, en ligne et en plein air, qui devraient plaire à toute la famille.

La Ville de Rosemère invite donc les Rosemèrois à se divertir dans le confort de leur foyer ou à visiter les parcs et installations récréatives pour profiter des joies de l’hiver, tout en respectant les consignes sanitaires. L’accès sera réservé aux résidents et il sera obligatoire d’avoir en main sa carte du citoyen.

«Les loisirs sont rares en cette période de pandémie. C’est important pour nous de démontrer aux Rosemèrois que nous sommes là pour eux et que notre bel esprit de communauté est toujours présent malgré la distanciation sociale. C’est une façon de les aider à garder le moral et de les encourager à poursuivre leurs efforts pour freiner la propagation», a souligné le maire Éric Westram.

Au programme, du 27 février au 7 mars:

-Jeu d’évasion en ligne La station oubliée (une création d’Immersia)*

-Ateliers créatifs de briques Lego*

-Ateliers créatifs d’origami des avions, des oiseaux et des animaux *

-Emprunt de livres, de films et de jeux de société à la bibliothèque

-Chasse aux bonshommes de neige (Boule de neige)

-Patinage libre à l’aréna*

-Location d’une demi-glace privée*

-Patinage extérieur (15 patinoires, dont 4 avec filets de hockey)

-Sentiers pédestres aménagés

-Buttes de glisse

-Accès gratuit au Parc du Domaine Vert

*L’inscription est requise pour ces activités et les places sont limitées. Certaines sont offertes uniquement en français.

Rappel des consignes sanitaires

Dès le 26 février, le gouvernement du Québec annonce certains assouplissements en zone rouge pour les activités de loisirs et de sports à l’intérieur et à l’extérieur. Cependant, la Ville de Rosemère tient à rappeler l’importance de continuer à respecter en tout temps les consignes suivantes : maintien des bulles familiales pour les activités à l’aréna, interdiction de rassemblement (maximum 8 personnes à l’extérieur), distanciation physique de 2 mètres, port du couvre-visage obligatoire, nettoyage des mains obligatoire, respect des capacités d’achalandage des lieux accessibles librement et du couvre-feu.

Tous les détails se trouvent sur le site Web de la Ville de Rosemère à l’adresse suivante : https://www.ville.rosemere.qc.ca/semaine-relache