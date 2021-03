La Fondation Sercan lance une nouvelle boîte-repas pour se sucrer le bec

La Fondation Sercan dévoile sa nouvelle boîte-repas pour souligner le temps des sucres. Pour 55 $, les acheteurs auront droit à un copieux repas de cabane à sucre à la maison pour deux personnes. Les dates de cueillette, à la Maison Sercan (50, rue Chénier, Saint-Eustache), sont les 17 mars, 25 mars et 1er avril. L’ensemble des profits seront remis à la Fondation Sercan afin d’assurer, même en période de pandémie, l’accès à des soins palliatifs gratuits pour la communauté.

Tous les classiques en une boîte

Dans la boîte-repas des sucres, en partenariat avec la Cabane à sucre Constantin, on retrouve: soupe aux pois, fèves au lard, jambon, quiche aux légumes, oreilles de crisse, cretons, beignes aux patates, sirop et tire. Il est possible d’acheter sa boîte-repas dès maintenant au [maisonsercan.ca] ou 450 491-1912. Pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter la page Facebook de la Maison Sercan.

L’ensemble des profits pour la Maison de soins palliatifs Sercan

«Sachant que nous ne pourrons malheureusement pas nous rencontrer autour d’une table pour le temps des sucres cette année, nous proposons une belle alternative aux gens de la région tout en soutenant une cause locale essentielle. La Fondation Sercan désire remercier l’ensemble de ses donateurs. Sans eux, nous ne pourrions pas poursuivre notre mission», affirme Alexandrine Richer, agente au financement et développement à la Fondation Sercan.

Après subventions, la Fondation Sercan doit amasser 640 000 $ par année sous forme de d’activités de financement afin d’assurer l’accès à des soins palliatifs gratuits pour les gens malades. L’appui de la population est donc primordial.

À propos de la Fondation Sercan

La Fondation Sercan a pour mission de recueillir, administrer et allouer les fonds nécessaires pour offrir des soins de qualité gratuitement à la Maison de soins palliatifs Sercan ainsi que des services d’accompagnement aux gens atteints de cancer et aux personnes endeuillées. La Fondation a comme objectif de créer et d’entretenir des liens forts avec sa communauté grâce à ses donateurs, bénévoles et commanditaires.