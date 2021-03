Fête nationale 2021: de l’aide financière disponible

La Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides (SNQL) invite les organismes admissibles qui souhaitent organiser des festivités officielles dans le cadre de l’édition 2021 de la Fête nationale du Québec à soumettre un projet par le biais du Programme d’assistance financière aux célébrations locales (PAF).

Soutenu par le ministère de la Culture et des Communications et administré par le Mouvement national des Québécois (MNQ), le Programme d’assistance financière vise à promouvoir l’organisation de célébrations qui suscitent la fierté et participation de tous les Québécois à la Fête nationale du Québec.

Évidemment, en cette période de pandémie, le programme a entièrement été revu et modifié en fonction des mesures sanitaires recommandées par la Santé publique. Il propose donc une liste d’activités variées et conviviales qui ont été approuvées par le ministère et la Santé publique, mais qui ne permettent pas, à l’heure actuelle, des rassemblements.

«Ce programme d’assistance financière permet de soutenir de nombreux projets de fêtes locales afin que la Fête nationale soit accessible à tous, aux quatre coins du Québec. Rendez-vous de fierté incontournable, la Fête nationale est ancrée dans le coeur des Québécois et permet à de nombreuses activités variées de voir le jour. Dans le contexte actuel, il faut user de prudence, mais il est toutefois essentiel de pouvoir permettre des célébrations dans le respect des mesures sanitaires», soutient le président de la SNQL, Gilles Broué.

Les organismes ou municipalités qui désirent se prévaloir de ce programme ont jusqu’au 2 avril 2021 pour présenter une demande. Le formulaire est entièrement électronique, une façon de faire qui s’inscrit dans le respect des valeurs environnementales et du grand virage vert qu’a pris la Fête au cours des dernières années.

Les organismes ou municipalités intéressés à déposer un projet peuvent s’informer auprès de leur mandataire régional, la SNQ des Laurentides.