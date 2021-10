En scène… Halloween

« Temps des Morts… »

Tristement, encore, l’été se rendort !

Hum ! pour beaucoup, période de grand spleen,

Vent d’automne ;

Un gris ciel qui bougonne ;

Ô ! Il pleut, il vente, il tonne.

Tout… tout… tout bouge !

Arbres qui revêtent leurs manteaux vieux rouge,

À nos portes, Halloween…

À faire tomber les têtes,

Fondu aux multiples tableaux de rouille,

On y replante, alors, tout le décor.

S’y illuminent ici et là,

Dissipés aux scènes de brouillard,

Devant un énorme manoir tout de chocolat,

Partout, maléfiques gargouilles et citrouilles,

Amenant ici et là, cet ensorcelant air de fête.

Du coup, tout redevient magique !

Gigantesque plateau cinématographique !

À bas pauvres trouillards !

Halloween…

Sur la planète,

Par milliers et milliers de kilomètres,

En direct, un très grand film,

Où apparaissent année après année,

Costumés enfants et teens,

Plus farfelus les uns que les autres.

Déguisements en location ou de confection,

Au gré de leur intuition,

Bien à fonds, ils y vont…

Divers personnages, ils miment !

Divers personnages, ils animent !

Tout un défilé !

Chaque année… en cortège,

En couleurs fluo ou en tons pastel,

Reprennent vie personnages des contes de Grimm :

D’abord… accompagnée des sept nains,

Fait son apparition jolie Blanche-Neige ;

Puis, de très près, suivent Hansel et Gretel ;

De la Commedia dell’arte, Pantalon et Colombine ;

Un Merlin et quelques lutins

Et plus modernes,

Superhéros et licornes !

Au grand plaisir des spectateurs,

De friandises distributeurs.

Ho ! les belles prises !