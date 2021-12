Cortège de Noël à l’oeuvre

Aux toutes confins du Pôle-Nord,

Sous la vigilance de Papa-Noël,

À l’approche de la date fatidique,

Chaque lendemain,

Très tôt dès l’aurore,

Cortèges de lutins,

À vive allure,

À l’atelier, s’attellent !

Marteau à la main ;

Crayon à la ceinture,

Ils bossent si dur !

D’entre fous rires et sourires,

Labeur, si bien, endurent,

Puisqu’il s’agit de petite enfance desservir ;

Et à celle-ci, si bien s’identifiant…

Vu leur toute frêle apparence ;

C’est pourquoi leur valent tant l’effort. Comme ils sont intenses !

Et comme c’est magnifique !

D’autant plus, combien édifiant !

Royaume du père-Noël ;

D’entre toutes, réunies,

Plus reluisante industrie,

On y fabrique de tout,

Et pour tous les goûts,

Qu’il s’agisse de grands jeux ou alors de simples jouets ;

Des plus ingénieux Lego aux plus jolies Barbies…

Vraiment, tout, tout, tout s’y fait !

De longue haleine,

Ce complexe travail à la chaîne,

Même en rêve…

Point de temps pour une trêve !

Encore moins pour la grève !

Sinon que quelques sages pauses bien brèves…

Brèves, ho ! que lourdement méritées !

« Hop ! en avant… la cadence ! »

Surtout, à bas, pas trop farfelus de danse !

Devant sans cesse et à pleines pelletées performer,

Équitablement, ils doivent s’alimenter,

Ainsi, de l’endroit,

À l’immense réfectoire,

À manger et à boire,

À satiété et également distribués.

En guise de compensation, tous on nourrit à la manière des rois !