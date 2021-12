Boule de neige et jour de l’An

Me voilà, là, à me morfondre…

Pendue à ma givrée fenêtre :

Un violent vent, qui veut régner en maître…

Ce vent, raide, lequel couettes, vous fouettent,

À faire trembler dans son solide cadre,

Chacune de ses hautes vitres !

Mais qui donc, appréhende nerveusement ce vaste et épais tapis blanc ?

Ô ! mais… mon vieil œil d’adulte ;

Et ne demandant simplement qu’à renaître…

Qui donc, danse allègrement sur les buttes ?

Ô ! mais… mon latent petit cœur d’enfant !

Toujours là, enfouis dans ma tête,

Mes plus lointains Temps des Fêtes ;

Entrecoupés de longs soupirs,

Me refont sourire,

Millions de souvenirs…

Gentils rennes, étrennes et étreintes !

Pour rejouer dans cette neige

Et déjouer mon grand âge,

Ah ! mais, que donc, là, donnerais-je ?

Et d’autant plus, y ferais-je ?

Bottes, moufles, habits hydrofuges…

Alors, comme anciennement et pour un temps,

Bras et jambes frénétiquement battant,

Aller y immortaliser quelques anges ?

Ou encore, glisser sur luge ?

Oh non ! pour moi, préférable : voyages, plages et coquillages !

Néanmoins… d’une naturelle et belle énergie,

Vraiment à plein débordants,

Mes charmants petits-enfants ;

Les voir s’amuser allègrement…

De leurs nombreux amis,

En de si bonne compagnie

Et tout aussi pétillants de vie,

Leur demeurer tout ouïe ;

Prêter oreille à leurs joyeux cris…

Ceci, ça n’a pas de prix !

Bien malgré cette septième et lourde décennie…

D’autant plus à demi finie,

De nombreux cheveux gris ;

Et quelques traîtres plis,

Ces êtres tout neufs me redonnent ces envies :

Chercher à chasser l’ennui ;

Trouver à fuir mes prenants soucis ;

Sans oublier… de côté, vilaines manies ;

Et adieu ! quelques inapparentes pathologies.