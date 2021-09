Automne qui déraisonne…

Un autre été, qui là, se rendort, De l’automne,

C’est l’amorce.

Jusqu’à fin novembre

« Temps des Morts… », Brusquement, se célèbre. Triste sort !

Atroce !

On range les shorts,

Pour rechausser les bottes Terminées… les récoltes ! De la rentrée… les soldes !

Retour aux bancs d’école : Cahiers, crayons, ciseaux et colle. Pour de bonnes notes

Et atteindre la cote ;

Très tôt, au dodo,

On se remet au boulot.

En prenant leur envol,

Les enfants qui s’affolent

Ou jouant les drôles,

Tout déguisés en trolls,

Agitant nerveusement de maigrichonnes guibolles, Quelques mariolles et guignols

Certains qui s’étonnent ;

D’autres qui chantonnent.

À chacun son rôle !

À bas pleurs et peurs ;

Élèves ou professeurs,

Tous en chœur,

Et dans la bonne humeur.

À leur plus grand bonheur,

Tous ensemble, à la bonne heure !

Louise Auclair, Bois-des-Filion