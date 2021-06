Agenda d’ici – Semaine du 9 juin 2021

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS

Les Joyeux Aînés Thérésiens sont heureux de vous annoncer la reprise des voyages avec Mme Nicole Duclos et avec Le Groupe Voyages Québec. Du 6 au 8 août: le meilleur de Québec, les réservations doivent être faites avant le 1er juillet. 17 octobre: spectacle Jukebox au Château Frontenac. Le 30 octobre: spectacle Une nuit sous les ponts de Paris au Théâtre St-Denis. Renseignements: [fadoqsth.com], onglets voyages. Pour réservations: Nicole Duclos au 450 437-0232.

CENTRE REGAIN DE VIE

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour décharger notre camion de denrées, faire le tri de nos aliments et préparer des sacs de nourriture. Les mardis, de 9h15 à 15h30, et le mercredi, de 8h à 15h. Prendre note qu’il peut y avoir de lourdes charges à transporter. Si intéressé, demandez Samantha Chloé Bérubé Canuel au 450 437-3136.

SOCIÉTÉ DE L’AUTISME S.A.R. LAURENTIDES ET FONDATION AUTISME LAURENTIDES

En raison du contexte actuel, la Société de l’autisme S.A.R. Laurentides (SARL) ainsi que la Fondation autisme Laurentides tiendront leurs assemblées générales annuelles, en visioconférence, le jeudi 17 juin, à compter de 19h. Pour obtenir les informations pour vous inscrire: 450 569-1794 poste 223. Bienvenue à tous!

SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE

Conférence virtuelle à venir (Zoom). Le 17 juin, 19h30: Mythes horticoles à déboulonner (Larry HODGSON). Admission: 5 $ et + (gratuite pour les membres). Devenez membre pour aussi peu que 10 $ /1 an. Renseignements: 514 249-1610, info.sbh1998@gmail.com, [www.sbh.fsheq.org]. Non-membre: inscription obligatoire.

LIGUE DE BALLE DONNÉE DE ROSEMÈRE

Ligue amicale, âges et calibres très variés, recrute de nouveaux joueurs pour la saison 2021. Matchs joués le dimanche soir au parc Bourbonnière. Renseignements: Louis au 514 894-4967.

CERCLE DE FERMIÈRES BLAINVILLE

Le Cercle de Fermières de Blainville est en période de recrutement pour les nouvelles membres. Pour être membre, vous devez habiter sur le territoire de la ville de Blainville et être âgée de 14 ans et plus. Le coût de la carte de membre est de 30 $/année du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Les membres reçoivent cinq revues/année de la revue l’Actuelle. Elles ont accès à de la formation sur diverses techniques artisanales: tricot, tissage, broderie, couture, peinture, frivolité, macramé, etc. Elles s’impliquent aussi dans des projets humanitaires pour la région. Et bien plus… Les personnes qui désirent se joindre à notre groupe peuvent écrire au cfqblainville@gmail.com et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.

POLIO-QUÉBEC

La polio a fait de très nombreuses victimes et ses impacts continuent durant toute leur vie. Les survivants ont souvent pu mener une vie active, malgré des séquelles plus ou moins sévères, dont une mobilité réduite. Actuellement, plusieurs ressentent «les effets tardifs de la polio» qui ajoutent progressivement de nouveaux handicaps, de nouvelles douleurs et une perte d’autonomie. Cela s’appelle le Syndrome Post-Polio (SPP). Pour ralentir le progrès de ces nouveaux handicaps, pour maintenir son autonomie, il existe des précautions, des aides et des soins. L’association Polio-Québec offre ses informations et ses activités à toutes les victimes du Syndrome Post-Polio, tout en soutenant les recherches médicales en cours. Afin d’obtenir votre adhésion gratuite pour l’année 2021/2022, veuillez faire parvenir votre nom et numéro de téléphone par courriel à l’adresse association@polioquebec.org ou en laissant vos coordonnées sur le répondeur de l’association au: 1 (877) 765-4672. Par la suite, Polio-Québec communiquera avec vous. Renseignements: [https://polioquebec.org/] ou [https://www.facebook.com/association.polio.quebec].

MOUVEMENT QUÉBEC FRANÇAIS DES LAURENTIDES

Le Mouvement Québec français des Laurentides fait appel à votre générosité et à votre solidarité en lançant une vaste campagne de collecte de livres francophones. Il désire ainsi favoriser l’accès à la lecture en français du plus grand nombre de citoyens de la région. N’hésitez pas, composez le 450 848-1644 ou par courriel à l’adresse suivante: mqfl2021@icloud.com et prenez rendez-vous pour faire don de vos livres.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Introduction gratuite par téléphone, sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning. Un chemin vers la santé du corps et de l’âme. «Aie confiance et crois. La force divine aide et guérit » – Bruno Gröning. Renseignements: Josée Gingras au 450 437-9695 ou [www.bruno-groening.org].

MESSAGE DU GRAAL

Pour ceux qui cherchent des réponses à leurs questions spirituelles, l’auteur du Message du Graal écrit: « … j’apporte les réponses qui font naître dans l’âme humaine la clarté, la sérénité et l’équilibre». Brochure de 70 pages gratuite sur demande: mibach@videotron.ca ou 514 774-9148.