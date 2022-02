Agenda d’ici – Semaine du 9 février 2022

LES SÉNIORS DE BLAINVILLE

Les Séniors de Blainville FADOQ, places disponibles pour cours d’aquaforme au Centre récréoaquatique de Blainville, mardi à 10h et jeudi à midi. Début 15 et 16 février. Renseignements: Louise Filion au 450 939-3857.

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE COURONNE-NORD

Suite aux circonstances hors de notre contrôle, les cours de janvier et février sont annulés. Par contre, nous espérons pouvoir offrir ceux de mars se terminant en avril. La date d’inscription est donc reportée au 16 février sur le site [www.usherbrooke.ca/uta/crn]. Renseignements: uta.couronne-nord@usherbrooke.ca ou Nicole Côté au 579 633-1010.

SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE

Conférences virtuelles à venir. Le 17 février, 19h30: Le contrôle écologique des maladies, ravageurs et mauvaises herbes (Yves Gagnon). Le 17 mars, 19h30: Semences et semis (Johanne Boucher). Admission: 5 $ et + (Gratuite pour les membres). Devenez membre pour aussi peu que 10 $ /1 an. Renseignements: 514 249-1610, info.sbh1998@gmail.com.

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (FADOQ)

Les Joyeux Aînés Thérésiens vous propose un voyage dans l’Ouest canadien; la route panoramique du 25 juillet au 10 août 2022. Réservez votre place avant le 18 février pour obtenir le rabais de 150 $. Renseignements : Nicole Duclos au 450 437-0232 ou [http://fadoqsth.com/voyage.html].

ASSOCIATION HORIZON ROSEMÈRE

2022 sera une année de réjouissances pour l’Association Horizon Rosemère qui célèbre son 50e anniversaire. Plusieurs activités spéciales permettront de souligner cet heureux événement. Voici les dates à retenir : après-midi thé/conférences (mai – octobre), pique-nique communautaire Vins et Fromages (5 juin), soirées jeux de société (2e mardi du mois en soirée), une œuvre collective sera réalisée et exposée dans les locaux, des ateliers se tiendront (24 avril), et un événement de clôture avec danse et animation avec pour thème l’année 1972. Restez à l’affût!

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

Organisme sans but lucratif qui facilite l’intégration sociale des personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques. D’autres services sont également offerts. Voir le [www.captchpl.org]. Nous desservons toute la région des Laurentides. Pour devenir membre ou avoir de l’information, appelez au 450 431-3437 ou au 1 888-431-3437.

TABLE D’INTÉGRATION ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES DES LAURENTIDES (TIMEPHL)

Avis aux employeurs. Les membres de TIMEPHL vous invitent à participer à l’événement «Engagez la différence» afin de vous donner la chance de rencontrer une main-d’oeuvre pouvant répondre à vos besoins. La 2e édition se déroulera le 17 mars de façon virtuelle et se tiendra en formule «prise de rendez-vous». Le temps des entrevues sera de 12 minutes, et il y aura un tampon de 3 minutes entre chacune d’elle. Renseignements: Jocelyne Labelle au 450 436-4024, poste 230 ou cellulaire 450 369-0345, jlabelle@i-tl.org.

EADA

Groupe de soutien psychologique et spirituel pour les enfants adultes de famille dysfonctionnelle ou alcoolique s’appuyant sur les douze étapes de la Fraternité des AA. Nous y brisons certaines règles néfastes apprises dans notre enfance, soit la loi du silence de ce qui s’est produit dans notre famille. De plus, nous apprenons à ressentir et à identifier nos émotions, à faire confiance aux gens présents à la réunion et à respecter l’anonymat des partages. Le vendredi, de 19h15 à 21h, groupe EADA Ste-Thérèse, 56, rue Turgeon, Ste-Thérèse, J7E 3H5, 2e étage, stationnement et porte arrière. Renseignements: [www.eada.qc.ca], 514 990-0901 (répondeur).

GROUPE DE SOUTIEN RETROUVER L’ENFANT EN SOI (GSRES)

Groupe de soutien pour les adultes ayant le désir de retrouver leur enfant intérieur blessé et de participer à son rétablissement. Le groupe s’appuie sur les douze étapes de la Fraternité AA qui sont la base spirituelle du rétablissement de notre enfant intérieur. « Mon enfant intérieur blessé m’a amené, bien malgré moi et de façon souvent inconsciente, à consommer toutes sortes de substances ou à avoir toutes sortes de comportements malsains qui empoisonnent ma vie d’adulte. Je veux apprendre à parler avec ce petit enfant blessé afin que mes comportements d’adulte changent ! » Nous apprenons à ressentir et à identifier nos émotions, à faire confiance aux gens présents à la réunion et à respecter l’anonymat des partages. Réunion virtuelle Zoom le 2e et le dernier mercredi du mois, de 19h à 21h. L’ouverture de votre caméra Zoom est obligatoire. Renseignements : GSRES, [https://intensifres.ca/02-groupe-de-soutien-res-reunions-bi-mensuelles-gsres/].

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Introduction gratuite par téléphone sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning. Un chemin vers la santé du corps et de l’âme. « Aie confiance et crois. La force divine aide et guérit », Bruno Gröning. Renseignements : Josée Gingras au 450 437-9695, [www.bruno-groening.org].

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.