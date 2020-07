Agenda d’ici – Semaine du 8 juillet 2020

LES SÉNIORS DE BLAINVILLE

Dans le contexte actuel, toutes nos sorties et activités ayant été annulées, le remboursement sera fait sur présentation des billets seulement, à notre retour. Au plaisir de vous revoir bientôt. Renseignements: Line Poitras au 450 625-4892.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

LA CITAD’ELLE DE LACHUTE

La maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale La Citad’Elle de Lachute lance une plateforme de clavardage en ligne au [www.citadellelachute.ca]. Il s’agit d’un outil supplémentaire pour les personnes qui se sentent concernées par une situation de violence conjugale, mais qui hésitent à tendre la main vers une ressource d’aide. Via cette plateforme, il est possible de discuter avec une intervenante qualifiée en toute confidentialité et gratuitement, sept jours sur sept.

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

En cette période de COVID-19, le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL) offre des services aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques adultes autonomes et à leurs proches par téléphone ou courriel. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 431-3437. Notre courriel est captcphl@videotron.ca. Nous retournons les appels et courriels dans les 48 heures.

LES ATELIERS INFORMATIQUES FADOQ.CA

Nos ateliers sont interrompus en raison de la COVID-19 et cette période de confinement est difficile à vivre. Plusieurs utilisent leurs appareils informatiques (PC, tablettes Androïd ou Apple) et même leurs téléphones intelligents pour communiquer ou obtenir de l’information… Certains problèmes peuvent subvenir et les solutions ne sont pas toujours disponibles. Nous innovons en offrant un service de dépannage informatique en ligne; vous pouvez obtenir plus d’information ou vous inscrire en téléphonant au 1 800 828-3344 poste 459 ou en ligne à [www.fadoqsth.com/ateliers.htm]. Veuillez laisser vos coordonnées et une brève description de votre problème et un formateur communiquera avec vous.

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS

Nous désirons informer tous les membres du Club Les Joyeux Aîné(e)s Thérésiens (FADOQ) que la saison 2019-2020 est officiellement annulée. Si la situation nous le permet, les activités devraient reprendre en septembre. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation en suivant les consignes du gouvernement, car le plus important, c’est la santé de tous nos membres. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le [fadoqsth.com] ou communiquer avec un membre du CA.

LES RENCONTRES AMICALES

Les prochains dîners des Rencontres amicales sont annulés en raison de la pandémie de COVID-19. Nous vous aviserons des développements. Renseignements: Gilbert Limoges au 450 430-7308 ou Paul Mathieu au 579 630-1947.

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Afin de suivre les directives gouvernementales dans le contexte actuel, nous ne reprendrons pas nos activités et nos sorties jusqu’à nouvel ordre. Vous pourrez vous faire rembourser à notre retour. Vous remerciant de votre compréhension. Renseignements: Daniel Côté au 450 430-3467.

SERCAN

Saviez-vous que Sercan offre gratuitement des prothèses capillaires et accessoires aux gens atteints d’un cancer? Renseignements: 450 491-1912, poste 202. Carte de membre requise au coût de 10 $/an, disponible chez Sercan.