Agenda d’ici – Semaine du 8 décembre 2021

CLUB OPTIMISTE L’ORÉE DES BOIS

Le Club Optimiste L’Orée Des Bois a pris la décision de cesser ses activités communautaires à compter du 31 décembre 2021 dans le secteur de Lorraine et Bois-des-Filion. Il tient à remercier ses principaux collaborateurs. Merci à Ville de Lorraine, Ville de Bois-des-Filion, Maison de la Famille Bois-des-Filion, IGA Famille Girard, Provigo Dominick Casault, Chevaliers de Colomb, Lorr’Aînés, Mario Laframboise, député de Blainville, Louise Chabot, députée de Thérèse-De Blainville, Déane Dussault, agente de liaison de l’OFC. Le Club Jeunesse Les Alérions continuera son implication communautaire avec le club JOI Les Alérions.

CLUB DE NOËL LES ELFES DU VILLAGE

Si vous êtes fan de Noël, adhérez à notre club de collectionneurs d’articles de Noël à but non lucratif qui permet de se rencontrer et d’échanger des idées en divers temps de l’année. Contactez Denis Barbe au 540 979-3089 ou d.barbe@videotron.ca.

SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE

Conférence en salle à venir. Le 9 décembre, 19h30: Les 8 principes naturels pour cultiver sans effort (Serge FORTIER). Lieu : 1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville. Admission: 5 $ et + (gratuite pour les membres). Devenez membre pour aussi peu que 10 $ /1 an. Renseignements: 514 249-1610 ou info.sbh1998@gmail.com.

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (FADOQ)

Nos activités seront interrompues le mardi 14 décembre et reprendront le mardi 11 janvier 2022 pour la relâche des fêtes. Le conseil d’administration souhaite à tous ainsi qu’à vos familles un joyeux Noël et une bonne et heureuse année, du bonheur et surtout, le plus important, de la santé. Renseignements: Réal Marcotte au 514 730-3154 ou André Paiement au 514 705-8368.

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES RETRAITÉS DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC

Dîner de Noël le 14 décembre au Chalet du Ruisseau, 12570, rang de la Fresnière, à Mirabel, Québec J7N 2R9. Coût: 20 $/membre – 40 $/non-membre. Date limite d’inscription le 10 décembre. Renseignements: Jimmy Bydal au 450 430-0434. Courriel: laurentides@aqrp.ca.

GROUPE DU NOUVEAU

Les réunions en présentiel se déroulent le lundi, à 19h30, à l’Atelier des Aînés, 668, rue Labelle, à Saint-Jérôme. Nous respectons les consignes sanitaires. Le port du masque est requis lorsque vous arrivez à la salle, mais vous pouvez l’enlever une fois assis. Distanciation de trois mètres et plus. Le passeport vaccinal est requis. Les nouveaux venus et les membres réguliers sont les bienvenus.

CERCLE DE FERMIÈRES BLAINVILLE

Le 5 janvier, il y aura une journée d’accueil pour souligner la reprise des activités de 2022 du Cercle de Fermières Blainville. Les membres et les dames qui aimeraient devenir membres du Cercle de Fermières Blainville sont invitées à venir nous rencontrer de 11h à 16h au local du Cercle de Fermières Blainville, 1001, chemin du Plan Bouchard. N’hésitez pas à apporter votre dîner et à venir échanger entre vous. Il y aura une table des talents qui permettra aux dames de voir les différentes créations.

LES SÉNIORS DE BLAINVILLE (FADOQ)

Prochaine session d’aquaforme pour membre en règle, au centre récréoaquatique de Blainville, mardi et jeudi à 10h, mercredi à midi. Du 18 janvier au 29 mars 2022. Inscription à l’avance : Louise Filion au 450 939-3857.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Introduction gratuite par téléphone sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning. Un chemin vers la santé du corps et de l’âme. « Aie confiance et crois. La force divine aide et guérit », Bruno Gröning. Renseignements : Josée Gingras au 450 437-9695, [www.bruno-groening.org].

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

Organisme sans but lucratif qui facilite l’intégration sociale des personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques. D’autres services sont également offerts. Voir le [www.captchpl.org]. Il dessert toute la région des Laurentides. Pour devenir membre ou avoir de l’information, appelez au 450 431-3437 ou au 1 888-431-3437.

LES TIMBRÉS DE BOISBRIAND

Vous êtes un philatéliste aguerri ou vous voulez tout simplement débuter une collection de timbres? Le club philatélique Les timbrés de Boisbriand est un club où vous pourrez parfaire vos connaissances, échanger entre membres, et tout cela dans une atmosphère conviviale. Rencontre tous les lundis soir, de 18h30 à 21h, au Centre socioculturel. Passeport vaccinal et mesures sanitaires s’appliquent. Renseignements : Linda Nadon, présidente, au 450 435-8604.

LES ATELIERS INFORMATIQUES FADOQ.CA

Les ateliers en présentiel et les formations virtuelles de la session d’hiver 2022 sont maintenant disponibles; visitez notre site Web au [www.fadoqsth.com/ateliers.htm]. Renseignements: 1 877 429-5858 poste 459. Veuillez laisser vos coordonnées et un formateur communiquera avec vous.

LOISIRS LAURENTIDES

Dans le cadre de la 56e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Rivière-du-Loup du 4 au 12 mars 2022, Loisirs Laurentides est à la recherche des bénévoles pour agir à titre de « missionnaires » pour la région des Laurentides. Les candidats recherchés doivent avoir 18 ans et plus et être disponibles du 2 au 13 mars 2022 inclusivement (ou pour un seul bloc, soit du 2 au 8 mars ou du 8 au 13 mars 2022). L’hébergement, l’alimentation et les vêtements de la délégation sont fournis, plus un per diem de 100 $/ par bloc est offert par Loisirs Laurentides. Renseignements: Dang Thanh Bui au 450 504-6080 ou par courriel à sports@loisirslaurentides.com.

TABLE D’INTÉGRATION ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES DES LAURENTIDES (TIMEPHL)

Avis aux employeurs. Les membres de TIMEPHL vous invitent à participer à l’événement «Engagez la différence» afin de vous donner la chance de rencontrer une main-d’oeuvre pouvant répondre à vos besoins. La 2e édition se déroulera le 17 mars de façon virtuelle et se tiendra en formule «prise de rendez-vous». Le temps des entrevues sera de 12 minutes, et il y aura un tampon de 3 minutes entre chacune d’elle. Renseignements: Jocelyne Labelle au 450 436-4024, poste 230 ou cellulaire 450 369-0345, jlabelle@i-tl.org.

MINOUS PARMI NOUS

L’organisme MINOUS PARMI NOUS recherche un local, cabanon ou garage pour la convalescence des chats ayant subi une intervention chirurgicale (stérilisation) et pour les chats en attente d’être adoptés. La pièce doit être chauffée et posséder idéalement un lavabo. L’hiver est à nos portes, aidez-nous à faire une différence dans la vie des minous qui sont parmi nous. Renseignements : 450 434-1440 poste 2657 ou minousparminous@gmail.com.