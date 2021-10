Agenda d’ici – Semaine du 6 octobre 2021

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Nos activités ont repris au centre communautaire depuis le 27 septembre. Quelques places sont disponibles. Lundi : 5 places pour la danse avancée de 10h15 à 11h15; 12 places pour le baseball poche de 13h à 16h. Mercredi : 12 places pour la danse avancée de 20h à 21h. Vendredi : 7 places pour la danse pour débutant de 9h à 10 h; 19 places pour la Zumba de 10h15 à 11h15. Attention : pour le bingo du 15 octobre de 13 h à 16h: 22 places de disponibles. Veuillez noter que les heures des cours ont été modifiées. Renseignements : Michel Thibault, président, au 819 429-7526 ou blainvillois@hotmail.com.

LES MARIOS BROTHERS

Mimes, clowns, magiciens, chanteurs, danseurs et spécialistes d’arts martiaux, le duo de comiques « Les Marios Brothers » se produira à la salle Pierre Legault, à Rosemère, le 17 octobre prochain, à 14 h. Tous les profits de ce spectacle serviront à financer leur prochain projet : « Les Marios Brothers : Le film ». Renseignements : [www.mariosbrothers.ca], [www.zambo.ca] ou 514 688-5015.

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (FADOQ)

Il ne reste que quelques places pour les deux sorties du mois d’octobre: « Jukebox » au Château Frontenac, à Québec, le dimanche le 17 octobre 2021 et « Une nuit sous les ponts de Paris » le samedi 30 octobre au Théâtre St-Denis, à Montréal. Réservez votre place pour ces spectacles pour vous assurer d’y participer. Renseignements: Nicole Duclos au 450 437-0232 ou consultez le [http://fadoqsth.com/voyage.html].

GRAND BAZAR DE LIVRES – ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-D’AVILA

Un grand bazar de livres pour la conservation du patrimoine religieux aura lieu les 23 et 24 octobre, de 9h à 16h, à la salle paroissiale de l’église Sainte-Thérèse-d ’Avila. Renseignements : Renée au 450 435-9515 ou Yves au 450 435-9160.

CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-THÉRÈSE

Nous désirons informer toutes nos membres de l’année 2021-2022 qu’une assemblée générale annuelle aura lieu le lundi 25 octobre, à 19h, suivie d’une réunion régulière à la Maison du Citoyen, 37, rue Turgeon, à Sainte-Thérèse. La capacité de la salle est de 60 personnes et le passeport vaccinal sera requis. Vous devez vous inscrire par courriel: pres.fed16.ste-therese@cfq.qc.ca ou au 450 965-1694.

CISMUF

Le Centre interdisciplinaire de soins pour les métiers d’urgence offre des services en santé psychologique et physique aux intervenants des métiers d’urgence (pompiers, policiers, paramédics, répartiteurs 911, agents correctionnels, militaires, etc.), aux employés civils, aux retraités ainsi qu’à leurs familles. Pour la saison autonome 2021, plusieurs ateliers et activités sont offerts: Atelier Détente, groupes d’entraide (Rive-Nord, Rive- Sud, en virtuel), groupes d’activation physique. Un programme de bénévolat est aussi mis sur pied. Renseignements : [www.cismuf.ca] ou [www.facebook.com/CISMUF].

ATELIERS INFORMATIQUES – LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (FADOQ)

Nouveau : des ateliers informatiques en présentiel sont disponibles. Facebook & Messenger les 21-28 octobre et 4 novembre. Je découvre l’ordinateur les 8-15-22-29 novembre et 6-13 décembre. Tablettes et téléphones Apple les 15-19-26 octobre et 5-12-19 novembre. Tablettes et téléphones Android les 11-18-25 novembre et 2-19-16 décembre. Vous pouvez obtenir plus d’information ou vous inscrire en téléphonant au 1-877-429-5858, poste 459 ou en ligne à [www.fadoqsth.com/ateliers.html]. Veuillez laisser vos coordonnées et un bref message puis un formateur communiquera avec vous.

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Introduction gratuite par téléphone sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning. Un chemin vers la santé du corps et de l’âme. « Aie confiance et crois. La force divine aide et guérit » Bruno Gröning. Renseignements : Josée Gingras au 450 437-9695, [www.bruno-groening.org].

ART-TISANES DE BLAINVILLE

Expo-vente des Art-Tisanes de Blainville à la Maison des Associations, 1001 ch. Plan Bouchard, à Blainville, le samedi 27 novembre, de 10h à 17h, et le dimanche 28 novembre, de 10h à 16h.

CENTRE REGAIN DE VIE

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour décharger notre camion de denrées, faire le tri de nos aliments et préparer des sacs de nourriture. Les mardis, de 9h15 à 15h30, et le mercredi, de 8h à 15h. Prendre note qu’il peut y avoir de lourdes charges à transporter. Si intéressé, demandez Samantha Chloé Bérubé Canuel au 450 437-3136.

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

Organisme sans but lucratif qui facilite l’intégration sociale des personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques. D’autres services sont également offerts (voir le [www.captchpl.org]). Il dessert toute la région des Laurentides. Pour devenir membre ou avoir de l’information, appelez au 450 431-3437 ou au 1 888-431-3437.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE SOLANGE-BEAUCHAMP

Le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp recherche des bénévoles pour son service d’accompagnement-transport, qui consiste à accompagner une personne ayant besoin de soutien ou de réconfort tout au long de sa sortie. Un dédommagement est accordé selon le kilométrage parcouru. Renseignements: 450 430-5056 poste 223.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE COURONNE-NORD

L’UTA est de retour. Les activités se tiendront du début novembre au 15 décembre. Les inscriptions sont commencées: [www.usherbrooke.ca/uta/crn]. Renseignements: uta.couronne-nord@usherbrooke. Par téléphone: Nicole Côté au 579 633-1010.

AL-ANON

Nous reprenons nos réunions suite à l’arrêt en mars 2020. Notre groupe : GROUPE DU NOUVEAU. Nous nous rencontrons les lundis soir, à 19h30, à l’ Atelier des Aînés, au 668, rue Labelle, à Saint-Jérôme. Nous recevons des personnes des Basses-Laurentides. Plusieurs personnes provenant de l’extérieur de Saint-Jérôme se présentent, car elles ne sont pas reconnues ou identifiées. Notre groupe reçoit de nouveaux venus, souvent des personnes en détresse. Notre groupe n’est pas une secte, mais un regroupement d’écoute, de réconfort. Une aide bénéfique. Le tout est gratuit. Nous sommes le pendant des AA, mais Al-Anon est une entité entière et indépendante.