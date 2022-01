Agenda d’ici – Semaine du 5 janvier 2022

CERCLE DE FERMIÈRES BLAINVILLE

Prenez note que la journée d’accueil du Cercle de Fermières Blainville, prévue le 5 janvier 2022, est reportée à une date ultérieure. Nous vous aviserons lorsqu’une nouvelle date sera fixée.

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE COURONNE-NORD

Suite aux circonstances hors de notre contrôle, les cours de janvier et février seront annulés. Par contre, nous espérons pouvoir offrir ceux de mars se terminant en avril. La date d’inscription sera donc reportée au 16 février sur le site www.usherbrooke.ca/uta/crn. Renseignements: uta.couronne-nordusherbrooke.ca ou Nicole Côté au 579 633-1010.

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Afin de suivre les directives gouvernementales, nous devons annuler toutes les activités du club de l’âge d’or Le Blainvillois jusqu’à nouvel ordre. Le comité vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Renseignements: Alain Boudreault au 514 616-8290.

TABLE D’INTÉGRATION ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES DES LAURENTIDES (TIMEPHL)

Avis aux employeurs. Les membres de TIMEPHL vous invitent à participer à l’événement «Engagez la différence» afin de vous donner la chance de rencontrer une main-d’oeuvre pouvant répondre à vos besoins. La 2e édition se déroulera le 17 mars de façon virtuelle et se tiendra en formule «prise de rendez-vous». Le temps des entrevues sera de 12 minutes, et il y aura un tampon de 3 minutes entre chacune d’elle. Renseignements: Jocelyne Labelle au 450 436-4024, poste 230 ou cellulaire 450 369-0345, jlabelle@i-tl.org.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

Organisme sans but lucratif qui facilite l’intégration sociale des personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques. D’autres services sont également offerts. Voir le [www.captchpl.org]. Il dessert toute la région des Laurentides. Pour devenir membre ou avoir de l’information, appelez au 450 431-3437 ou au 1 888-431-3437.

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Introduction gratuite par téléphone sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning. Un chemin vers la santé du corps et de l’âme. « Aie confiance et crois. La force divine aide et guérit », Bruno Gröning. Renseignements : Josée Gingras au 450 437-9695, [www.bruno-groening.org].

LOISIRS LAURENTIDES

Dans le cadre de la 56e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Rivière-du-Loup du 4 au 12 mars 2022, Loisirs Laurentides est à la recherche des bénévoles pour agir à titre de « missionnaires » pour la région des Laurentides. Les candidats recherchés doivent avoir 18 ans et plus et être disponibles du 2 au 13 mars 2022 inclusivement (ou pour un seul bloc, soit du 2 au 8 mars ou du 8 au 13 mars 2022). L’hébergement, l’alimentation et les vêtements de la délégation sont fournis, plus un per diem de 100 $/ par bloc est offert par Loisirs Laurentides. Renseignements: Dang Thanh Bui au 450 504-6080 ou par courriel à sports@loisirslaurentides.com.