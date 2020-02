Agenda d’ici – Semaine du 5 février 2020

CLUB DE SCRABBLE SÉLECT DE BLAINVILLE

Tous les lundis à 19h, venez jouer avec nous au Scrabble duplicate dans la grande salle du Centre communautaire de Blainville, 1000, ch. du Plan-Bouchard. Le stationnement et l’entrée se font du côté de la rue de la Mairie. Les parties sont jouées individuellement avec animation et correction. Initiation pour les nouveaux joueurs dès 18h30. Renseignements: Marie-José, 450 951-8870.

CENTRE MARIE ÈVE

Le Centre Marie Ève est un organisme communautaire autonome qui œuvre auprès des femmes enceintes et mères ayant des enfants de moins de deux ans. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le transport pour notre point de service de Blainville (service de voiturage des mamans pour leurs rendez-vous ou pour participer à nos ateliers). Une petite compensation monétaire par kilomètre est offerte. Si vous avez quelques heures à offrir par semaine, appelez Priscillia au 450 818-2882.

DÎNERS DE L’AMITIÉ DE BLAINVILLE

Les Dîners de l’amitié de Blainville vous invitent à leur dîner de la Saint-Valentin, le 6 février, à 10h45, à la salle communautaire, au 1000, chemin du Plan-Bouchard, à Blainville. Il y aura animation avec Mme Myreille Proulx. Prix du repas: 8 $. Renseignements: Louise au 514 943-3708.

LES SÉNIORS DE BLAINVILLE (FADOQ)

Souper dansant avec Linda Paquin le samedi 8 février, à 18h, au centre communautaire. Billets achetés à l’avance. Formez vos tables, apportez votre vin. Dîner de la Saint-Valentin le mardi 11 février, buffet chaud et froid, au centre communautaire à midi, apportez votre vin. Les billets sont en vente dès maintenant au Centre communautaire de Blainville au coût de 10 $ pour les membres (présentation obligatoire de la carte de membre) et de 20 $ pour les invités. Aussi, séjour du 12 au 14 août à la Cache du Lac Champlain (Venise-en-Québec), hébergement 2 nuits, 4 repas et souper-croisière musicale. Forfait golf disponible, mais pas inclus dans le forfait. Pour membres seulement. Présentation de la carte en règle obligatoire pour achat des billets. Renseignements: Line Poitras au 450 625-4892.

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Conférence d’information sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning le samedi 8 février à 12h45, 100, rue Duquet, local D-107, situé au Collège Lionel-Groulx, à Ste-Thérèse. Réservation: Josée Gingras, au 450 437-9695, Carole St-Laurent au 514 717-4031. Entrée libre, les dons sont les bienvenus.

CHEVALIERS DE COLOMB DE BOIS-DES-FILION/LORRAINE NO 5661

Les prochains brunchs organisés par le Conseil des Chevaliers de Colomb de Bois-des-Filion/Lorraine no 5661 auront lieu les 9 février (Saint-Valentin), 8 mars, 5 avril, et 10 mai (fête des Mères). Lieu: Sous-sol de l’église de Bois-des-Filion. Heure: de 9h à midi. Coût: 6,50 $, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Renseignements: 514 965-4673.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE ROSEMÈRE

Conférences à venir: le 11 fév., Art d’aménager le contour des spas et piscines (Sylvie Fullum); le 10 mars, Dévoilez vos atouts du jardin (F. Dubois-Pépinière Jasmin); le 14 avril, Aménagez votre cour pour attirer les oiseaux (Nichoir Hudson). À 19h, au centre communautaire, 202, Grande-Côte à Rosemère. Prix de présence, pause café et vente de plantes en saison. Gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres. Renseignements: [www.sherosemere.com].

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Bingo du 14 février au centre communautaire. Voyage à New York pour les membres et les non-membres du 24 au 26 avril 2020. Voyage pour la Montagne Coupée du 15 au 17 octobre 2020. Billets de spectacle: Rock Voisine le 23 octobre à 45,10 $. Renseignements: Daniel Côté au 450 430-3467.

MAISON TRICOTISSE

Le samedi 15 février, atelier «Samedi de filer, carder, tricoter…» avec les artisans de l’école. Inscription via le site: [www.maisontricotisse.org/quoi-de-neuf].

SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE

Conférences à venir. 20 février: Les micropousses (Pier Olivier Girard). 19 mars: Horticulture 101 (Jean-Philippe Laliberté). 16 avril: L’agriculture urbaine: mode ou mode de vie? (Sylvie Trépanier). Nombreux prix de présence et pause café. Admission: 5 $ et plus (gratuit pour les membres). Devenez membre pour aussi peu que 10 $/an. Renseignements: Yves Lambert au 450 419-0808, sbh@videotron.ca, [www.sbh.fsheq.org].

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS

Billets en vente dès maintenant pour le dîner des Joyeux Aînés Thérésiens le 17 mars 2020 (11 $/membre); Voyage le 27 mars 2020: Hommage à Aznavour et Brel au Rendez-Vous du Thé; Danse en ligne tous les jeudis, Salle C. Nouvelle danse chaque semaine – débutants 13h15 à 14h15, – intermédiaires 14h20 à 15h20, 1er cours d’essai gratuit, (3 $ pour 1 cours, 5 $ pour les 2 cours); Venez à la Maison du citoyen, 37, rue Turgeon, Ste-Thérèse. Renseignements: André Paiement au 514 705-8368 ou Nicole Tessier au 514 794-7082.

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINTE-THÉRÈSE ET BOISBRIAND

Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Thérèse et Boisbriand vous invitent à leur déjeuner, chaque mois, à la salle paroissiale Sainte-Thérèse. Prochains déjeuners: 16 février, 15 mars, 19 avril et 10 mai. Bienvenue à tous!

LES RENCONTRES AMICALES

Dîner tous les deux mercredis, de 11h à 14h, à la salle communautaire de l’église de Sainte-Thérèse. Prochaines dates: 19 février, 4 et 18 mars, 1er, 15 et 29 avril, ainsi que le 13 mai. Le dîner est suivi d’un bingo. Une invitation est aussi lancée aux gens qui voudraient s’impliquer à titre de bénévole (cuisiniers recherchés). Renseignements: Gilbert Limoges au 450 430-7308 ou Paul Mathieu au 579 630-1947.

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC

L’Association pulmonaire du Québec invite les personnes souffrant de maladies pulmonaires aux rencontres du groupe d’entraide de la région Laval/Rive-Nord. Le dernier mardi du mois, de 13h à 15h, au Maxi & Cie, 2500, boul. St-Martin Ouest, 2e étage. Renseignements: 514 287-7400, poste 230, ou en personne lors de la réunion.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE SAINTE-THÉRÈSE

Voici un aperçu des conférences à venir. 3 mars: Les jardins d’eau en pots avec Jean-Philippe Laliberté. 7 avril: Les iris et les autres plantes printanières avec Réjean D. Millette. 5 mai: Pelouse, jardin et aménagement, huit principes naturels pour cultiver sans effort avec Serge Fortier. Où: Maison du citoyen au 37, rue Turgeon, à Sainte-Thérèse, J7E 3H2. Quand: le 1er mardi du mois à 19h15. Coût: 5 $ par conférence, 15 $ pour l’année. Renseignements: Suzanne Neveu au 450 434-3002.

EXPOSITION PHILATÉLIQUE BOISPHILEX 2020

Le club philatélique «Les Timbrés» de Boisbriand soulignera son 25e anniversaire lors de son exposition annuelle Boisphilex 2020, à la Maison du citoyen et Place de la culture (955, Grande-Allée, Boisbriand), les samedi 21 mars et dimanche 22 mars 2020, de 10h à 16h. Les festivités, qui se dérouleront tout au long du week-end, sous la présidence d’honneur de M. Sébastien Gauthier, cofondateur du Petit Théâtre du Nord. Entrée et stationnement gratuits. Pour plus d’informations sur la programmation: Jo-Anna Nadon Villeneuve au 450 435-8604.

VOYAGES LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (FADOQ)

Réservez dès maintenant votre place pour L’Auberge de la Montagne Coupée les 15-16-17 avril et la tournée des capitales américaines (Boston, Washington et New York) du 10 au 15 juin. Renseignements: Nicole Duclos au 450 437-0232, [ fadoqsth.com/voyage.html ].

SERCAN – SOUTIEN AUX PERSONNES ATTEINTES DE CANCER

Sercan aide les personnes ayant eu un diagnostic de cancer en leur offrant les services suivants: service de transport pour les conduire à leurs rendez-vous médicaux; soutien de groupe – pour aider à surmonter l’épreuve du cancer; soutien individuel – jumelage avec un bénévole ayant déjà eu un cancer. Il existe aussi un groupe de soutien pour les femmes et les hommes ayant eu un diagnostic de cancer afin de les aider à traverser cette période difficile. Ces rencontres ont lieu un mercredi sur deux, de 13h30 à 16h30, du début septembre à la fin juin. Il y a un thème à chaque rencontre (exemples: «Mon chemin de guérison au quotidien», «Un pas à la fois sur le chemin de ma guérison»). Bien sûr, il n’est pas exclu que la conversation se dirige vers d’autres sujets. Veuillez noter que pour participer à ces groupes, la carte de membre est requise au montant de 10 $ par année. Renseignements: 450 491-1912.

SALLE PAROISSIALE SAINTE-THÉRÈSE D’AVILA

Cours de danse en ligne pour intermédiaire avancé le mardi, de 13h15 à 15h; pratique pour intermédiaire avancé le jeudi, de 13h à 15h; cours pour débutant le jeudi, à 15h, et pour débutant #2 – intermédiaire, à 16h. Renseignements: Linda, au 450 435-8627.

CLUB TOASTMASTERS DE LA RIVE-NORD

Réunion tous les mercredis, de 7h30 à 9h, à l’Église chrétienne évangélique, située au 2, rue du Ravin, à Sainte-Thérèse. Renseignements: 514 264-6369 ou [www.facebook.com/communicateursdelarivenord].

ANXIÉTÉ- GROUPE DE SOUTIEN

Le Groupe d’Entraide pour un Mieux-Être offre des groupes de soutien pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Nos rencontres se tiennent les jeudis, à 19h, au 421B, boul. Curé-Labelle, à Blainville, salle 2. Renseignements: 1 866 443-4363 ou [www.groupegeme.com].

SERCAN

Saviez-vous que Sercan offre gratuitement des prothèses capillaires et accessoires aux gens atteints d’un cancer? Renseignements: 450 491-1912, poste 202. Carte de membre requise au coût de 10 $/an, disponible chez Sercan.

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE MIRABEL

Le Comptoir d’entraide de Mirabel met en vente de nombreux articles de hockey en très bon état (patins, casques, épaulettes, culottes, jambières) à des prix intéressants. Horaire: lundi et jeudi, de 13h à 17h, mardi et mercredi, de 13h à 16h, samedi de 9h à 12h.

SERCAN – GROUPES DE SOUTIEN POUR PERSONNES ENDEUILLÉES

Atelier lieux d’expression: Vous vivez un deuil récent et désirez vous joindre à un groupe de partage? Le groupe d’entraide vous permet de libérer vos émotions et d’apaiser la douleur ressentie. Sercan vous ouvre ses portes, tous les lundis à 13h30, pour l’activité Lieux d’expression (de septembre à juin). Ateliers de deuil: des groupes fermés sont aussi disponibles pour les endeuillés désirant s’engager dans une démarche s’échelonnant sur 8 semaines consécutives. Les rencontres ont lieu de jour (jeudi après-midi) ou de soir (lundi soir). Accompagnement individuel: les groupes de partage ne vous conviennent pas, on peut vous trouver un accompagnateur(trice) qui vous soutiendra dans votre cheminement. Veuillez noter que pour participer à ces groupes, la carte de membre est requise au montant de 10 $ par année. Renseignements: 450 491-1912, poste 210.

CAPTCHPL

CAPTCHPL, connaissez-vous cet acronyme? Je pense que peu d’entre vous diront oui. C’est le Centre d’Aide aux Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques Laurentides. Un organisme communautaire sans but lucratif. Notre mission est de faciliter l’intégration sociale de nos membres. Si vous vous questionnez sur notre Centre, appelez-nous, il nous fera plaisir de répondre vous questions. Renseignements: 450 431-34347 ou captchpl@gmail.com, [www.captchpl.org].

CENTRE D’ENTRAIDE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE

Les jeudis, de 11h30 à 13h, nous vous attendons pour le dîner de l’amitié. La même équipe de bénévoles vous accueillera avec bonheur. Le coût est de 3 $ (à partir du 31 octobre) pour un repas complet. Ce dîner est offert aux membres et aux passants. Bienvenue au 245, rue Leduc, à Sainte-Thérèse!

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES

Vous avez le goût de vous impliquer, de faire du bénévolat, d’aider votre communauté, nous sommes à la recherche de bénévoles pour la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine dans les Laurentides et le Jardin de François à St-Sauveur. La Marche aura lieu le dimanche 31 mai 2020 dans les villes de Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Mont-Tremblant, Saint-Sauveur, Blainville et Lachute. Si vous êtes intéressé, communiquez avec Alain Bérubé par courriel à communications@salaurentides.ca ou par téléphone au 819 326-7136 ou 1 800 978-7881, poste 228.