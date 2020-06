Agenda d’ici – Semaine du 3 juin 2020

CAPTCHPL

La Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH), qui se déroule du 1er au 7 juin cette année, a pour thème «La solidarité: parce que chaque geste compte». Avec le confinement, nos vies ont changé du jour au lendemain et les services aussi. Le service essentiel, c’est bien, mais pour la personne handicapée qui vit au quotidien avec ses besoins, ça a amené des obstacles et aussi de l’isolement… mais les personnes handicapées sont habituées à relever des défis. Depuis le 13 mars, le CAPTCHPL ne peut organiser des activités pour ses membres, nous prenons les messages téléphoniques deux fois par jour et l’équipe s’est adaptée en utilisant différents moyens pour garder un contact avec eux. De plus, nous les impliquons à distance dans la création d’un bulletin d’information publié toutes les 6-7 semaines. La situation que nous vivons nous fait prendre conscience de l’importance de la solidarité. Renseignements: 450 431-3437, captchpl@gmail.com ou [www.captchpl.org].

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-JANVIER

Le Cercle de fermières de Saint-Janvier tiendra une collecte de sang le mardi 16 juin, de 13h à 20h, au Complexe Val d’Espoir situé au 17700, du Val d’Espoir, à St-Janvier (Mirabel). Dû à la Covid-19, la collecte sera sur rendez-vous seulement. Héma-Québec contactera les donneurs qu’ils ont sur leur liste pour notre secteur. Vous pouvez aussi téléphoner directement pour prendre rendez-vous: Héma-Québec, 1 800 343-7264 # 3. Pour plus d’informations: Lilianne Sauriol au 450 430-7978 ou Lynda Lavoie au commrecr.fed16.st-janvier-mirabel@cfq.qc.ca.

LES ATELIERS INFORMATIQUES FADOQ.CA

Nos ateliers sont interrompus en raison de la COVID-19 et cette période de confinement est difficile à vivre. Plusieurs utilisent leurs appareils informatiques (PC, tablettes Androïd ou Apple) et même leurs téléphones intelligents pour communiquer ou obtenir de l’information… Certains problèmes peuvent subvenir et les solutions ne sont pas toujours disponibles. Nous innovons en offrant un service de dépannage informatique en ligne; vous pouvez obtenir plus d’information ou vous inscrire en téléphonant au 1 800 828-3344 poste 459 ou en ligne à [www.fadoqsth.com/ateliers.htm]. Veuillez laisser vos coordonnées et une brève description de votre problème et un formateur communiquera avec vous.

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS

Nous désirons informer tous les membres du Club Les Joyeux Aîné(e)s Thérésiens (FADOQ) que la saison 2019-2020 est officiellement annulée. Si la situation nous le permet, les activités devraient reprendre en septembre. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation en suivant les consignes du gouvernement, car le plus important, c’est la santé de tous nos membres. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le [fadoqsth.com] ou communiquer avec un membre du CA.

LES RENCONTRES AMICALES

Les prochains dîners des Rencontres amicales sont annulés en raison de la pandémie de COVID-19. Nous vous aviserons des développements. Renseignements: Gilbert Limoges au 450 430-7308 ou Paul Mathieu au 579 630-1947.

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Afin de suivre les directives gouvernementales dans le contexte actuel, nous ne reprendrons pas nos activités et nos sorties jusqu’à nouvel ordre. Vous pourrez vous faire rembourser à notre retour. Vous remerciant de votre compréhension. Renseignements: Daniel Côté au 450 430-3467.

SERCAN

Saviez-vous que Sercan offre gratuitement des prothèses capillaires et accessoires aux gens atteints d’un cancer? Renseignements: 450 491-1912, poste 202. Carte de membre requise au coût de 10 $/an, disponible chez Sercan.