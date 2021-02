Agenda d’ici – Semaine du 3 février 2021

CHEVALIERS DE COLOMB

Le lundi 18 janvier dernier en après-midi, le Sire Chevalier Raymond Brault et son épouse, domiciliés sur la rue des Bungalows à Laval, perdaient tout ce qu’ils possédaient dans l’incendie de leur demeure; effets personnels, souvenirs et tout le reste. Heureusement, aucun des deux n’était présent lors du début du brasier, mais malheureusement leur chien a péri dans l’incendie. Mercredi, en début d’après-midi, ses confrères des Chevaliers de Colomb ont mis l’épaule à la roue. En moins de 48 heures, des collectes de fonds pour lui venir en aide furent organisées. Au 4e degré, les Sires Chevaliers de son assemblée (Curé Labelle) lui ont fait un don de 500 $ et les neuf autres assemblées du district 6 ont amassé 1 300 $ pour un total de 1 800 $ (d’autres montants sont encore à venir). Au 3e degré les Frères Chevaliers de son Conseil lui ont également remis un chèque 1 000 $ et le directeur régional de la région 16 a lui aussi parti une collecte de fonds dont les montants sont à venir. Ce sont des gestes comme ceux-là qui font foi de la volonté de notre Bienheureux fondateur l’abbé Michael J. McGivney. La remise des chèques a eu lieu le samedi 23 janvier, devant la maison incendiée.

LIGUE DE BALLE DONNÉE DE ROSEMÈRE

Ligue amicale, âges et calibres très variés, recrute de nouveaux joueurs pour la saison 2021. Matchs joués le dimanche soir au parc Bourbonnière. Renseignements: Louis au 514 894-4967.

LES JOYEUX AÎNÉ(E)S THÉRÉSIENS

Puisque la pandémie bat toujours son plein, nos activités en présentiel sont malheureusement toujours suspendues. Nous devons continuer à suivre les consignes de la santé publique, et nous adapter tant bien que mal à cette situation et nous réinventer à chaque jour et tenter de nous trouver des occupations. Pour ceux qui ont la chance de posséder des ordinateurs, des IPad ou des tablettes, plusieurs activités vous sont offertes via la FADOQ Laurentides. Pour les autres, il faut continuer à chercher des moyens de se distraire et de se tenir en santé. Nous continuerons de vous tenir au courant de l’évolution de la situation, en espérant pouvoir reprendre certaines activités en septembre. Gardons le moral…

ATELIERS INFORMATIQUES LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (FADOQ)

Nouveau: des ateliers informatiques virtuels sont disponibles. Pour les iPads et iPhone Apple: «Photo – iPad», «Appareil – Photos», «Initiation iPad» et «Internet – Safari». Pour les tablettes et téléphones Android: «Google Photos». Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 1 877 429-5858, poste 459 ou en ligne à [www.fadoqsth.com/ateliers.html]. Veuillez laisser vos coordonnées et un bref message, puis un formateur communiquera avec vous.

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Conférence téléphonique d’information sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning. Un chemin vers la santé du corps et de l’âme. «Aie confiance et crois. La force divine aide et guérit», Bruno Gröning. Renseignements: Josée Gingras au 450 437-9695.

MESSAGE DU GRAAL

Ce message ne touchera que ceux qui portent encore en eux une étincelle de Vérité et le désir ardent d’être vraiment des hommes. Pour tous ceux-là, il sera un phare et un soutien. Sans détour, il conduit hors du chaos de l’actuelle confusion. Brochure de 70 pages gratuite. Renseignements: 514 774-9148 ou mibach@videotron.ca.

ACEF DES BASSES-LAURENTIDES

L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) des Basses-Laurentides offre maintenant son cours sur le budget en visioconférence avec la plateforme Zoom. En plus de proposer une méthode budgétaire simple, complète et efficace, les participants sont appelés à partager leurs expériences et à parfaire leurs connaissances sur différents sujets de consommation. Une session de cours comporte trois rencontres en petit groupe. La prochaine session a lieu les mardis 9 février, 23 février et 6 avril, de 19h à 21h30. Le coût: 50 $ par personne ou 75 $ par couple. Nous vous remettrons divers documents et un cahier budgétaire pour compiler vos revenus et dépenses pendant un an. La signature du contrat de cours réserve votre place. Renseignements: [www.acefbl.org/cours-sur-le-budget] et pour vous inscrire 450 430-2228.

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

En cette période de COVID-19, le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL) offre des services aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques adultes autonomes et à leurs proches par téléphone ou courriel. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 431-3437. Notre courriel est captcphl@videotron.ca. Nous retournons les appels et courriels dans les 48 heures.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.