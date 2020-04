Agenda d’ici – Semaine du 29 avril 2020

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS

Nous désirons informer tous les membres du Club Les Joyeux Aîné(e)s Thérésiens (FADOQ) que la saison 2019-2020 est officiellement annulée. Si la situation nous le permet, les activités devraient reprendre en septembre. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation en suivant les consignes du gouvernement, car le plus important, c’est la santé de tous nos membres. De plus, veuillez prendre note que les Jeux FADOQ Laurentides, dont trois disciplines devaient avoir lieu à Sainte-Thérèse (les Dards à la Légion de Ste-Thérèse, ainsi que le Pallet Américain et la Pétanque Atout au Centre Communautaire), sont annulés. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le [fadoqsth.com] ou communiquer avec un membre du CA.

LES RENCONTRES AMICALES

Les prochains dîners des Rencontres amicales sont annulés en raison de la pandémie de COVID-19. Nous vous aviserons des développements. Renseignements: Gilbert Limoges au 450 430-7308 ou Paul Mathieu au 579 630-1947.

ART-TISANES DE BLAINVILLE

SVP prendre note que l’expo-vente des ART-TISANES de Blainville, qui devait se tenir les 2 et 3 mai, est annulée.

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Afin de suivre les directives gouvernementales dans le contexte actuel, nous ne reprendrons pas nos activités et nos sorties jusqu’à nouvel ordre. Vous pourrez vous faire rembourser à notre retour. Vous remerciant de votre compréhension. Renseignements: Daniel Côté au 450 430-3467.

SERCAN

Saviez-vous que Sercan offre gratuitement des prothèses capillaires et accessoires aux gens atteints d’un cancer? Renseignements: 450 491-1912, poste 202. Carte de membre requise au coût de 10 $/an, disponible chez Sercan.

CAPTCHPL

CAPTCHPL, connaissez-vous cet acronyme? Je pense que peu d’entre vous diront oui. C’est le Centre d’Aide aux Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques Laurentides. Un organisme communautaire sans but lucratif. Notre mission est de faciliter l’intégration sociale de nos membres. Si vous vous questionnez sur notre Centre, appelez-nous, il nous fera plaisir de répondre vous questions. Renseignements: 450 431-34347 ou captchpl@gmail.com, [www.captchpl.org].