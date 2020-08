Agenda d’ici – Semaine du 26 août 2020

LES SÉNIORS DE BLAINVILLE

Pour les remboursements, nous vous demandons de vous présenter à la Maison des Associations, 1001 chemin du Plan Bouchard, selon l’horaire suivant (une personne par couple de préférence afin de diminuer l’achalandage): le 1er septembre, de 9h à 12h pour les noms de famille débutant par les lettres A à Ch, et de 13h à 16h pour les noms de famille débutant par les lettres Ci à F, puis le 2 septembre, de 9h à 12h pour les noms de famille débutant par les lettres G à L, et de 13h à 16h pour les noms de famille débutant par les lettres M à Z. Pour ceux qui n’ont pas gardé leur billet, nous vous demandons de vous présenter le mercredi 2 septembre, entre 13h et 17h. Compte tenu de la pandémie, une marche à suivre a été élaborée et acceptée par la Santé publique et il est primordial de la suivre. Le port du masque est obligatoire. L’entrée se fera par la porte du côté de La Zone (ancienne piscine). En tout temps, respectez la distanciation de deux mètres. Évitez les rassemblements le plus possible. Donnez vos noms et numéros de téléphone à l’entrée. Avant de vous présenter aux tables de remboursement, vous devrez vous désinfecter les mains. La sortie se fera par la porte principale de la Maison des Associations.

Nous procéderons aux remboursements des activités suivantes: aquaforme (cours annulés), selon liste des inscriptions, souper Ferme Rouge du 17 avril (billets obligatoires – nous vous remettrons vos chèques, car ils n’ont pas été déposés), pièce de théâtre Fun Home du 9 juillet (billets obligatoires), La Cache du 12 au 14 août (billets obligatoires – pour ceux qui nous ont demandé de leur remettre leur chèque ou ceux qui ont payé en argent), souper dansant du 14 mars (billets obligatoires – pour ceux qui ont acheté leur billet auprès de Linda, c’est elle qui vous remboursera), Cabane à sucre du 20 mars (billets obligatoires – pour ceux qui ont acheté leur billet auprès de Linda, c’est elle qui vous remboursera). Renseignements: Line Poitras, présidente, au 450 625-4892.

ÂGE D’OR LE BLAINVILLOIS

Nous vous convoquons à notre assemblée générale le 14 septembre 2020, à 13h, au centre communautaire. Les sujets abordés seront les procédures d’hygiène imposées par la santé publique et nos activités automnales 2020. Il y aura élection pour trois postes (président et deux directeurs(trices)). Les représentants de la Ville seront présents pour répondre à tous vos questionnements. Au plaisir de vous voir en grand nombre. Renseignements: Daniel Côté au 514 502-6326.

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-D’AVILA

Le père Tony Solano et l’abbé Jean-Marie Proulx sont à votre service. Pour les célébrations eucharistiques du dimanche, nous vous prions de vous inscrire sur notre site web [www.paroissesta.ca], sinon en appelant au presbytère au 450 435-9515. Les places sont limitées. Protocole sanitaire oblige, port obligatoire du couvre-visage.

FÉLINS PARMI NOUS

Journée de micropuçage pour chats et chiens, au coût de 30 $, le samedi 17 octobre 2020, de 10 h à 15 h, à l’aréna municipal (salle polyvalente 2e étage), 999 boul. de la Grande-Allée, à Boisbriand. Chats et chatons à adopter. Inscription: felinsparminous@gmail.com. Bienvenue aux citoyens de toute la région!

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

En cette période de COVID-19, le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL) offre des services aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques adultes autonomes et à leurs proches par téléphone ou courriel. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 431-3437. Notre courriel est captcphl@videotron.ca. Nous retournons les appels et courriels dans les 48 heures.