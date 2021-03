Agenda d’ici – Semaine du 24 mars 2021

ATELIERS INFORMATIQUES VIRTUELS

Le Club Les Joyeux Aînés Thérésiens (FADOQ) présente des ateliers informatiques virtuels. Pour les iPads et iPhone Apple: Photo – iPad les 14, 21 et 28 avril; Initiation iPad les 5, 12, 19 et 26 avril; Internet – Safari les 29 avril et 6 mai; et Mail, FaceTime et Message les 6, 13 et 20 avril. Pour les tablettes et téléphones Android: Google Photos. Pour Windows 10: Google Photos – Windows. Vous pouvez obtenir plus d’information ou vous inscrire en téléphonant au 1 877-429-5858 poste 459 ou en ligne à [www.fadoqsth.com/ateliers.html]. Veuillez laisser vos coordonnées et un bref message, puis un formateur communiquera avec vous.

UN CHAT DANS MA COUR (CSRM)

L’assemblée générale annuelle se déroulera par visioconférence le mercredi 14 avril prochain, à 19 h. Quatre postes sont à combler: vice-présidence, trésorerie et deux administrateurs. Vous désirez vous impliquer? Communiquez avec nous par courriel à info@unchatdansmacour.org ou par téléphone au 450 508-2882.

ART-TISANES DE BLAINVILLE

Prenez note que le tirage qui devait se faire le 3 mai 2020 aura lieu le 3 mai 2021. Il y a toujours des billets disponibles à 1 $. Les personnes qui désirent s’en procurer peuvent écrire au art-tisanes.blainville@outlook.com.

CENTRE REGAIN DE VIE

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour décharger notre camion de denrées, faire le tri de nos aliments et préparer des sacs de nourriture. Les mardis, de 9h15 à 15h30, et le mercredi, de 8h à 15h. Prendre note qu’il peut y avoir de lourdes charges à transporter. Renseignements: Samantha Chloé au 450 437-3137.

CERCLE DE FERMIÈRES BLAINVILLE

Prenez note que l’exposition annuelle du Cercle de Fermières Blainville qui devait avoir lieu en avril 2021 est annulée. Cependant, le tirage qui devait se faire le 26 avril 2020 aura bien lieu le 25 avril 2021. De plus, il y a toujours des billets à 2$ de disponibles. Les personnes qui désirent s’en procurer peuvent écrire au cfqblainville@gmail.com avant le 31 mars 2021.

CISSS DES LAURENTIDES

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides recherche activement des bénévoles disponibles pour faire l’accompagnement et le transport lors des déplacements de jeunes bénéficiant de services offerts par l’établissement. Les personnes intéressées doivent se soumettre à un processus de sélection et de vérification des antécédents judiciaires. Une indemnisation de 0,48 $/km est offerte aux bénévoles pour les frais de déplacement (sujette à révision). Renseignements: Anne Paquette au 450 432-2777, poste 78402 ou encore anne_paquette@ssss.gouv.qc.ca.

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC

Depuis juin 2020, l’Association pulmonaire du Québec (APQ) propose des rencontres hebdomadaires en ligne aux personnes atteintes de maladies pulmonaires. Devant le succès de ces événements virtuels, l’APQ propose quatre nouvelles rencontres aux personnes souffrant d’apnée du sommeil. La prochaine rencontre se fera par le biais de l’application Zoom, le 17 mai. Les participants inscrits recevront un lien permettant de se connecter quelques jours avant l’événement. Renseignements: [poumonquebec.ca], section «Groupes d’entraide virtuels».

LIGUE DE BALLE DONNÉE DE ROSEMÈRE

Ligue amicale, âges et calibres très variés, recrute de nouveaux joueurs pour la saison 2021. Matchs joués le dimanche soir au parc Bourbonnière. Renseignements: Louis au 514 894-4967.

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Introduction gratuite par téléphone, sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning. Un chemin vers la santé du corps et de l’âme. «Aie confiance et crois. La force divine aide et guérit » – Bruno Gröning. Renseignements: Josée Gingras au 450 437-9695 ou [www.bruno-groening.org].

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.