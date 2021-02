Agenda d’ici – Semaine du 24 février 2021

ATELIERS INFORMATIQUES VIRTUELS (FADOQ)

Présentés par les Joyeux Aînés Thérésiens et ouverts à tous, des ateliers informatiques virtuels sont disponibles. Pour les iPads et iPhone Apple: «Photo – iPad» les 14-21-28 avril, «Initiation iPad» les 5-12-19-26 avril, «Internet – Safari» les 29 avril et 6 mai et «Communiquer avec un iPad les 6-13-20 avril. Pour les tablettes et téléphones Android: «Google Photos» les 17-24-31 mars. Pour Windows 10: «Google Photos – Windows» les 15-22 mars. Vous pouvez obtenir plus d’information ou vous inscrire en téléphonant au 1 877-429-5858, poste 459 ou en ligne à [www.fadoqsth.com/ateliers.html]. Veuillez laisser vos coordonnées et un bref message, puis un formateur communiquera avec vous.

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC

Depuis juin 2020, l’Association pulmonaire du Québec (APQ) propose des rencontres hebdomadaires en ligne aux personnes atteintes de maladies pulmonaires. Devant le succès de ces événements virtuels, l’APQ propose quatre nouvelles rencontres aux personnes souffrant d’apnée du sommeil. La prochaine rencontre se fera par le biais de l’application Zoom, le 17 mai. Les participants inscrits recevront un lien permettant de se connecter quelques jours avant l’événement. Renseignements: [poumonquebec.ca], section «Groupes d’entraide virtuels».

LIGUE DE BALLE DONNÉE DE ROSEMÈRE

Ligue amicale, âges et calibres très variés, recrute de nouveaux joueurs pour la saison 2021. Matchs joués le dimanche soir au parc Bourbonnière. Renseignements: Louis au 514 894-4967.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.