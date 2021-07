Agenda d’ici – Semaine du 21 juillet 2021

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE SOLANGE-BEAUCHAMP

Le Centre d’Action Bénévole Solange-Beauchamp recherche des bénévoles pour son service d’accompagnement-transport, qui consiste à accompagner une personne ayant besoin de soutien ou de réconfort tout au long de sa sortie. Un dédommagement est accordé selon le kilométrage parcouru. Renseignements: 450 430-5056 poste 223.

ASSOCIATION DES AUTEURS DES LAURENTIDES

Activités à surveiller: la Tournée des Auteurs le 24 juillet à Morin Heights; et le 20e anniversaire de l’association le 17 octobre à l’Hôtel Mont-Gabriel. À ne pas manquer, tous les mois, l’Espace-Galerie accueille un artiste, ainsi qu’un ou plusieurs auteurs. Renseignements: [www.auteursdeslaurentides.ca].

ART-TISANES DE BLAINVILLE

Journée spéciale d’inscription le lundi 9 août 2021, de 9h à 15h. Bienvenue à toutes! Maison des Associations, 1001, Chemin Plan Bouchard, à Blainville.

SERCAN: BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA CUISINE

Vous souhaitez vous engager au sein de votre communauté et offrir quelques heures par semaine? La Maison de soins palliatifs Sercan est à la recherche de bénévoles pour la cuisine. Renseignements: 450 491-1912 poste 210.

SERCAN: BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR TRANSPORT

Sercan a besoin de bénévoles pour conduire les gens malades (cancer) à leurs rendez-vous médicaux (hôpitaux de la région et grande région de Montréal). Renseignements: 450 491-1912 poste 210.

LOISIRS LAURENTIDES

En cette période où les organismes doivent relancer leurs activités et se réinventer, Loisirs Laurentides rend maintenant disponibles, sur la chaîne YouTube (www.youtube.com), 19 tutoriels en lien avec la gouvernance d’un organisme à but non lucratif. Le formateur et collaborateur bénévole, Gilbert Moreau, y prodigue des conseils sur les différentes facettes de la gouvernance. À visionner! Les administrateurs peuvent également recevoir des conseils de M. Moreau en communiquant avec lui au 450 504-6080 ou par courriel à gmoreau@loisirslaurentides.com.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.

CENTRE REGAIN DE VIE

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour décharger notre camion de denrées, faire le tri de nos aliments et préparer des sacs de nourriture. Les mardis, de 9h15 à 15h30, et le mercredi, de 8h à 15h. Prendre note qu’il peut y avoir de lourdes charges à transporter. Si intéressé, demandez Samantha Chloé Bérubé Canuel au 450 437-3136.

SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE

Échangez avec des passionnés de jardinage et d’horticulture. Profitez des nombreux privilèges et avantages d’être membre durant toute une année à partir d’aussi peu que 10 $. Les activités reprendront en septembre. Soyez-y! Nombreux prix de présence et pause-café. Admission: 5 $ et + (gratuite pour les membres). Renseignements: 514 249-1610. info.sbh1998@gmail.com, [www.sbh.fsheq.org].

GRANDS PRIX DE LA CULTURE DES LAURENTIDES

Appel de dossier pour les Grands Prix de la culture des Laurentides, qui se tiendront le 1er décembre au Théâtre le Patriote, à Sainte-Agathe-des-Monts. Cette 31e édition mettra à l’honneur les lettres et bibliothèques. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2021. Huit prix et bourses totalisant près de 18 000 $ seront remis. Renseignements: www.culturelaurentides.com/evenements/grands-prix-de-la-culture-gabarit-pour-appel-de-dossier/.

LIGUE DE BALLE DONNÉE DE ROSEMÈRE

Ligue amicale, âges et calibres très variés, recrute de nouveaux joueurs pour la saison 2021. Matchs joués le dimanche soir au parc Bourbonnière. Renseignements: Louis au 514 894-4967.

NOURRI-SOURCE LAURENTIDES

Les 4 et 5 octobre aura lieu la deuxième édition du Colloque en allaitement et périnatalité présenté par Nourri-Source Laurentides, Allaitement: Source de vie. 11 conférenciers s’unissent, afin de vous offrir 6 conférences et 2 webinaires. Grâce à l’ajout des plénières et des dîners réseautages, cette édition renouvelée encourage la discussion et l’interdisciplinarité. Renseignements: [https://nourrisourcelaurentides.ca/evenement/allaitement-source-de-vie-colloque-2021/].

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES ET AVEUGLES DES LAURENTIDES (APHVAL)

L’Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides (APHVAL) prend son envol. C’est un projet de longue date qui se concrétise enfin. L’assemblée de fondation a eu lieu le 7 mai 2021. Les membres visés par l’association sont les personnes aveugles, les personnes handicapées visuelles et les personnes ayant reçu un diagnostic de maladie visuelle progressive ainsi que leur famille et leurs proches. L’association œuvre à travers la grande région des Laurentides. Les membres du conseil d’administration de L’APHVAL prévoient faire une tournée des régions au plus tard à l’automne afin de recruter des membres et définir leurs besoins. Renseignements: 514 237-6389 ou aphvallaurentides@gmail.com.

CERCLE DE FERMIÈRES BLAINVILLE

Le Cercle de Fermières de Blainville est en période de recrutement pour les nouvelles membres. Pour être membre, vous devez habiter sur le territoire de la ville de Blainville et être âgée de 14 ans et plus. Le coût de la carte de membre est de 30 $/année du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Les membres reçoivent cinq revues/année de la revue l’Actuelle. Elles ont accès à de la formation sur diverses techniques artisanales: tricot, tissage, broderie, couture, peinture, frivolité, macramé, etc. Elles s’impliquent aussi dans des projets humanitaires pour la région. Et bien plus… Les personnes qui désirent se joindre à notre groupe peuvent écrire au cfqblainville@gmail.com et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.

POLIO-QUÉBEC

L’association Polio-Québec offre ses informations et ses activités à toutes les victimes du Syndrome Post-Polio, tout en soutenant les recherches médicales en cours. Afin d’obtenir votre adhésion gratuite pour l’année 2021/2022, veuillez faire parvenir votre nom et numéro de téléphone par courriel à l’adresse association@polioquebec.org ou en laissant vos coordonnées sur le répondeur de l’association au: 1 (877) 765-4672. Par la suite, Polio-Québec communiquera avec vous. Renseignements: [https://polioquebec.org/] ou [https://www.facebook.com/association.polio.quebec].

CAPTCHPL

CAPTCHPL, connaissez-vous cet acronyme? C’est le Centre d’Aide Personnes Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques Laurentides, un organisme communautaire sans but lucratif. Notre mission est de faciliter l’intégration sociale de nos membres. Si vous vous questionnez sur notre organisme, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Pour nous rejoindre: 450 431-3437. À tous nos membres, malgré la situation causée par la COVID-19, vous pouvez toujours nous laisser vos messages. Nous les prenons à distance et nous vous rappellerons dans les 48 heures. Par courriel: captchpl@videotron.ca. Renseignements: [www.captchpl.org].

MOUVEMENT QUÉBEC FRANÇAIS DES LAURENTIDES

Le Mouvement Québec français des Laurentides fait appel à votre générosité et à votre solidarité en lançant une vaste campagne de collecte de livres francophones. Il désire ainsi favoriser l’accès à la lecture en français du plus grand nombre de citoyens de la région. N’hésitez pas, composez le 450 848-1644 ou par courriel à l’adresse suivante: mqfl2021@icloud.com et prenez rendez-vous pour faire don de vos livres.

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Introduction gratuite par téléphone, sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning. Un chemin vers la santé du corps et de l’âme. «Aie confiance et crois. La force divine aide et guérit » – Bruno Gröning. Renseignements: Josée Gingras au 450 437-9695 ou [www.bruno-groening.org].

MESSAGE DU GRAAL

Pour ceux qui cherchent des réponses à leurs questions spirituelles, l’auteur du Message du Graal écrit: « … j’apporte les réponses qui font naître dans l’âme humaine la clarté, la sérénité et l’équilibre». Brochure de 70 pages gratuite sur demande: mibach@videotron.ca ou 514 774-9148.