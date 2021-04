Agenda d’ici – Semaine du 21 avril 2021

CLUB-ÉCOLE DE GLISSE SNOWPY

Le Club-école de glisse Snowpy tiendra son assemblée générale annuelle le 28 avril prochain, à 19h. La réunion se fera en mode virtuel Zoom. Si vous désirez participer, communiquez avec Martine au 514 609-4077.

ATELIERS INFORMATIQUES VIRTUELS

Le Club Les Joyeux Aînés Thérésiens (FADOQ) présente des formations informatiques virtuelles. Pour les iPads et iPhone Apple: «Photo – iPad», «Initiation iPad» le 26 avril, «Internet – Safari» les 29 avril et 6 mai et «Mail, FaceTime et Message». Version Web «Facebook et Messenger» les 4-11 mai. Pour les tablettes et téléphones Android: «Google Photos». Pour Windows 10: «Google Photos – Windows». Vous pouvez obtenir plus d’information ou vous inscrire en téléphonant au 1 877 429-5858, poste 459 ou en ligne à [ www.fadoqsth.com/ateliers.html ]. Veuillez laisser vos coordonnées et un bref message, puis un formateur communiquera avec vous.

ART-TISANES DE BLAINVILLE

Prenez note que le tirage qui devait se faire le 3 mai 2020 aura lieu le 3 mai 2021. Il y a toujours des billets disponibles à 1 $. Les personnes qui désirent s’en procurer peuvent écrire au art-tisanes.blainville@outlook.com.

MESSAGE DU GRAAL

Pour ceux qui cherchent des réponses à leurs questions spirituelles, l’auteur du Message du Graal écrit: « … j’apporte les réponses qui font naître dans l’âme humaine la clarté, la sérénité et l’équilibre». Brochure de 70 pages gratuite sur demande: mibach@videotron.ca ou 514 774-9148.

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC

Depuis juin 2020, l’Association pulmonaire du Québec (APQ) propose des rencontres hebdomadaires en ligne aux personnes atteintes de maladies pulmonaires. Devant le succès de ces événements virtuels, l’APQ propose quatre nouvelles rencontres aux personnes souffrant d’apnée du sommeil. La prochaine rencontre se fera par le biais de l’application Zoom, le 17 mai. Les participants inscrits recevront un lien permettant de se connecter quelques jours avant l’événement. Renseignements: [poumonquebec.ca], section «Groupes d’entraide virtuels».

SOCIÉTÉ BLAINVILLOISE D’HORTICULTURE

Conférences virtuelles à venir (Zoom). Le 20 mai, 19h30: Plantes comestibles attirant les oiseaux (Guillaume PELLAND). Le 17 juin, 19h30: Mythes horticoles à déboulonner (Larry HODGSON). Admission: 5 $ et + (gratuite pour les membres). Devenez membre pour aussi peu que 10 $ /1 an. Renseignements: 450 419-0808, info.sbh1998@gmail.com, [www.sbh.fsheq.org]. Inscription obligatoire.

CENTRE REGAIN DE VIE

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour décharger notre camion de denrées, faire le tri de nos aliments et préparer des sacs de nourriture. Les mardis, de 9h15 à 15h30, et le mercredi, de 8h à 15h. Prendre note qu’il peut y avoir de lourdes charges à transporter. Renseignements: Samantha Chloé au 450 437-3137.

LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (FADOQ)

Attention! Pour ceux qui se cherchent un nouveau passe-temps, le comité d’administration (C.A.) du Club Les Joyeux Aînés Thérésiens est présentement à la recherche d’un(e) candidat(e) qui serait intéressé à joindre ses rangs. Seul critère: un peu de facilité avec une tablette. Puisque la pandémie bat toujours son plein, les activités en présentiel sont malheureusement toujours suspendues. Nous devons continuer à suivre les consignes de la Santé publique, nous adapter tant bien que mal à cette situation, nous réinventer chaque jour et tenter de nous trouver des occupations. À bientôt en forme et en santé. Renseignements: André Paiement au 514 705-8368 ou Robert Grégoire au 514 772-3995.

CERCLE D’AIDE À LA VIE

Introduction gratuite par téléphone, sur l’aide et la guérison par voie spirituelle selon l’enseignement de Bruno Gröning. Un chemin vers la santé du corps et de l’âme. «Aie confiance et crois. La force divine aide et guérit » – Bruno Gröning. Renseignements: Josée Gingras au 450 437-9695 ou [www.bruno-groening.org].

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.