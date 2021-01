Agenda d’ici – Semaine du 20 janvier 2021

CLUB LES JOYEUX AÎNÉS THÉRÉSIENS (FADOQ)

Des ateliers informatiques virtuels sont disponibles. Pour les appareils Apple: Photos le 26 janvier, Appareil photo le 4 février, Initiation le 11 février, Internet et Safari le 23 février. Pour les appareils Android: Google Photos le 8 février. Vous pouvez obtenir plus d’informations ou vous inscrire en téléphonant au 1 877 429-5858 poste 459 ou en ligne à [www.fadoqsth.com/ateliers.html]. Veuillez laisser vos coordonnées et un bref message, puis un formateur communiquera avec vous.

ACEF DES BASSES-LAURENTIDES

L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) des Basses-Laurentides offre maintenant son cours sur le budget en visioconférence avec la plateforme Zoom. En plus de proposer une méthode budgétaire simple, complète et efficace, les participants sont appelés à partager leurs expériences et à parfaire leurs connaissances sur différents sujets de consommation. Une session de cours comporte trois rencontres en petit groupe. La prochaine session a lieu les mardis 9 février, 23 février et 6 avril, de 19h à 21h30. Le coût: 50 $ par personne ou 75 $ par couple. Nous vous remettrons divers documents et un cahier budgétaire pour compiler vos revenus et dépenses pendant un an. La signature du contrat de cours réserve votre place. Renseignements: [www.acefbl.org/cours-sur-le-budget] et pour vous inscrire 450 430-2228.

CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES

En cette période de COVID-19, le Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL) offre des services aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques adultes autonomes et à leurs proches par téléphone ou courriel. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 431-3437. Notre courriel est captcphl@videotron.ca. Nous retournons les appels et courriels dans les 48 heures.

SERVICE DE RELATION D’AIDE LAVAL-LAURENTIDES (SRALL)

Organisme qui offre des thérapies en relation d’aide à prix abordable aux populations de Laval et des Laurentides. Pour difficultés relationnelles, solitude, mal de vivre, peurs, stress, fatigue, manque d’estime, difficulté d’affirmation, deuil, séparation, irritabilité, amour de soi, quête de bonheur, etc. Renseignements: 514 990-2619, [www.srall.ca] ou info@srall.ca.